勞動力發展署桃竹苗分署3月10場徵才　釋出1.1萬職缺

▲開春搶好職！桃竹苗分署3月10場徵才。（資料照／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆新年後，各產業陸續開工，企業同步展開人力招募，針對產線及相關職缺補實人力需求。為協助有求職與轉職需求的民眾順利銜接職場，勞動力發展署桃竹苗分署自3月份起規劃辦理10場次徵才活動，邀集超過百家企業參與，提供逾11,000個工作機會，呼籲想要求職的民眾把握年後就業契機，開啟職涯新階段！

首場徵才以科技與AI製造為主題

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃竹苗分署26日指出，年後首場徵才活動將於3月5日在苗栗竹南科學園區行政服務中心登場，本次活動以科技與AI製造為主題，邀請矽品精密、京元電子、超豐電子及群佳科技等企業參與；其中，矽品精密開出工程師職缺，月薪最高上看 7.2 萬元。

▲桃竹苗分署3月10場徵才。（資料照／桃竹苗分署提供）

活動當日採無紙化作業，凡完成報到並領取面試序號者，就有機會抽中iPad 11（A16）、電競無線耳機及7-11商品卡等多項好禮；緊接著3月21日苑裡高中場次，則邀請全聯實業、統一速達、聖赫精密及壯佳果等企業設攤招募，求職民眾可直接與企業面對面，現場還備有精美小禮物提供。

此外，3 月 26日新竹地區徵才活動將於新竹產業園區舉行，邀集緯創資通、恆勁科技、鴻佰科技及遠東SOGO百貨等企業參與，當日參加面試還有紅包抽抽樂，預祝求職者順利找到理想工作。

桃園5場次徵才 提供約4,900個職缺

桃園地區3月份將陸續辦理5場次徵才活動（3月6日、3月13日、3月18日、3月19日及3月25日），邀集多家指標企業參與，包括欣興電子、華通電腦、高技企業、爭鮮、瓦城泰統集團及桃禧航空城大飯店等，合計提供約4,900個職缺。

本次徵才活動聚焦桃園在地產業發展需求，涵蓋科技製造、餐飲服務及觀光旅宿等領域，其中工程師職缺月薪最高可達7萬元。活動除安排現場面試外，亦設置「就業促進專區」，提供職涯諮詢及相關就業資源說明，協助求職者掌握產業趨勢與政策措施，提升求職準備度與就業媒合成效。

桃竹苗分署表示，年後正是企業積極招募新血的黃金時間，優質職缺眾多，不論是求職或是轉職正是機會，活動現場也將提供就業諮詢服務，請求職者把握良機，展現自信與優勢，在新年踏入職場新起點。