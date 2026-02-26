　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

▲消防與醫療團隊合影，象徵醫消整合合作新階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲消防與醫療團隊合影，象徵醫消整合合作新階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府消防局今（26）日舉辦「博館高級救護隊成軍典禮」，象徵原有專責救護隊正式邁入高階救護編制，從人員訓練、醫療指導到重症轉運機制全面升級，並同步啟動與中國醫藥大學附設醫院合作的葉克膜綠色通道，讓到院前急救與院內醫療銜接更即時，為城市急重症救援寫下新里程碑。

消防局指出，專責救護隊長年深耕第一線勤務，面對重大創傷、心肺停止與多重急症等高風險案件，持續優化流程與技術，在歷年救護評比與專業競賽中屢獲佳績，累積紮實實戰經驗與穩定團隊默契，也成為此次升級的重要基礎。成軍後，高級救護隊將能在現場執行更進階醫療處置，並透過制度化醫療指導系統，與醫師端進行即時連線判斷，使現場評估、用藥與處置決策更精準快速，縮短關鍵黃金時間。

統計顯示，台中市2024年共受理到院前心肺功能停止（OHCA）案件2198件，其中840件在送醫前恢復生命徵象，成功率38.22%；2025年案件數2242件，送醫前恢復生命徵象達929件，成功率提升至41.44%。消防局分析，數據成長反映高級救護制度推動已逐步發揮效益，也顯示強化到院前醫療量能對提升存活率具有關鍵影響。

此次典禮另一亮點，是正式啟動葉克膜綠色通道機制。未來當救護人員現場判斷患者符合條件，可立即通報醫院端同步集結醫療團隊與設備，病患抵院即可銜接治療，大幅縮短葉克膜啟動時間。專業人士指出，對於心因性休克或重度心肺衰竭患者而言，分秒差距往往攸關生死，此制度等同將醫院急救能力前移至現場。

消防局長孫福佑表示，高級救護隊成立不僅是裝備升級，更代表專業門檻全面提升，隊員須接受更高強度訓練與嚴格品質管理，確保每一次出勤都能以最高標準守護生命。未來將持續推動高級救護體系建置，結合醫療資源與科技應用，打造更完整即時的緊急醫療網絡。

消防局強調，此次成軍象徵醫療與消防跨體系合作的成熟成果，也代表台中市在到院前重症救護領域再向前邁進一步。隨著制度、設備與人才同步升級，城市急救防線正逐步向「醫療化、專業化、系統化」邁進，讓市民在最危急時刻能獲得更即時、更精準的生命守護。

▲消防與醫療團隊合影，象徵醫消整合合作新階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲博館高級救護隊成軍。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不斷更新／鄭浩均突退場！軟銀2比0中華隊
快訊／中華男籃半場10分領先南韓
明起全台有雨　連下6天
不斷更新／徐若熙火球迎戰中華隊！飆158公里連抓3出局
地檢署淪煲愛小窩！檢察官擁「酒店名花妻」　幽會美女工友
認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分
吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

快訊／陳盈駿、林庭謙領軍出擊　中華男籃半場10分領先南韓

不斷更新／鄭浩均突發狀況退場！張峻瑋接手失分　軟銀2比0中華隊

試辦「育兒減少工時」只編550萬挨轟　蔣萬安：保留擴大經費彈性

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

宋晟睿練打開轟獲王貞治鼓掌　直呼「像得到偶像加持」

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因！性學YTR：不只爽而已

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

渣打銀3P策略推動業務　第3家國際私人理財中心5月開幕

女生結紮反倒「增加子宮外孕風險？」　婦產科醫詳解

王貞治直言「沒預想那麼多」　大巨蛋交流賽1.7萬人仍有成長空間

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

高層工地風險升溫南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

更多熱門

相關新聞

台74線小黃被高速追撞　車尾變形5人傷

台74線小黃被高速追撞　車尾變形5人傷

台74線快速道路今日（26日）下午15時45分左右發生一起連環車禍，現場疑似一台貨車與計程車、黃牌重機等多車發生碰撞。其中，計程車車尾遭受撞擊，嚴重變形，現場5人送醫。

獨／台中人久等了！「漢神洲際」傳4/10試營運

獨／台中人久等了！「漢神洲際」傳4/10試營運

台中5歲女童吃糖噎到　警哈姆立克解救

台中5歲女童吃糖噎到　警哈姆立克解救

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

泳池對2幼童扣板機幸卡彈　恐怖男續押2個月

泳池對2幼童扣板機幸卡彈　恐怖男續押2個月

關鍵字：

台中消防高級救護葉克膜急救醫療合作

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面