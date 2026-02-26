急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

▲消防與醫療團隊合影，象徵醫消整合合作新階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府消防局今（26）日舉辦「博館高級救護隊成軍典禮」，象徵原有專責救護隊正式邁入高階救護編制，從人員訓練、醫療指導到重症轉運機制全面升級，並同步啟動與中國醫藥大學附設醫院合作的葉克膜綠色通道，讓到院前急救與院內醫療銜接更即時，為城市急重症救援寫下新里程碑。

消防局指出，專責救護隊長年深耕第一線勤務，面對重大創傷、心肺停止與多重急症等高風險案件，持續優化流程與技術，在歷年救護評比與專業競賽中屢獲佳績，累積紮實實戰經驗與穩定團隊默契，也成為此次升級的重要基礎。成軍後，高級救護隊將能在現場執行更進階醫療處置，並透過制度化醫療指導系統，與醫師端進行即時連線判斷，使現場評估、用藥與處置決策更精準快速，縮短關鍵黃金時間。

統計顯示，台中市2024年共受理到院前心肺功能停止（OHCA）案件2198件，其中840件在送醫前恢復生命徵象，成功率38.22%；2025年案件數2242件，送醫前恢復生命徵象達929件，成功率提升至41.44%。消防局分析，數據成長反映高級救護制度推動已逐步發揮效益，也顯示強化到院前醫療量能對提升存活率具有關鍵影響。

此次典禮另一亮點，是正式啟動葉克膜綠色通道機制。未來當救護人員現場判斷患者符合條件，可立即通報醫院端同步集結醫療團隊與設備，病患抵院即可銜接治療，大幅縮短葉克膜啟動時間。專業人士指出，對於心因性休克或重度心肺衰竭患者而言，分秒差距往往攸關生死，此制度等同將醫院急救能力前移至現場。

消防局長孫福佑表示，高級救護隊成立不僅是裝備升級，更代表專業門檻全面提升，隊員須接受更高強度訓練與嚴格品質管理，確保每一次出勤都能以最高標準守護生命。未來將持續推動高級救護體系建置，結合醫療資源與科技應用，打造更完整即時的緊急醫療網絡。

消防局強調，此次成軍象徵醫療與消防跨體系合作的成熟成果，也代表台中市在到院前重症救護領域再向前邁進一步。隨著制度、設備與人才同步升級，城市急救防線正逐步向「醫療化、專業化、系統化」邁進，讓市民在最危急時刻能獲得更即時、更精準的生命守護。

▲博館高級救護隊成軍。（圖／記者游瓊華翻攝）