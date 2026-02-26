蔣萬安試辦育兒減少工時　許甫提醒3現實盲點：有討論才有修正空間

▲民眾黨松山信義議員參選人許甫。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安昨拋出全台首創的「育兒減少工時」試辦計畫，引發討論。對此，民眾黨松山信義區議員參選人許甫今（26日）拋出3個現實盲點，勞資「諜對諜」、財源運用、覆蓋率與「時間差」等；他說，樂見蔣市長針對少子化、年輕爸媽需求以及親子友善提出具體政策，「有討論才有修正的空間，有溝通才能凝聚社會共識，這正是一座城市邁向進步與偉大治理的必經之路」。

民眾黨松信議員參選人許甫說，身為一個家有8歲女兒的「三明治世代」，同時也是「暫時只有單薪」的家庭，看到蔣萬安市長提出「育兒父母可提早一小時下班，由政府與企業共同支薪」的彈性工時政策，第一時間的直覺當然覺得立意良善，簡直想舉雙手雙腳贊成。

但許甫說，政策若要真正落地並發揮美意，魔鬼往往藏在細節裡。要讓這份「德政」不變成看得到吃不到的理想，有幾個配套措施與現實盲點，絕對需要更審慎的評估。

第一，避免職場對立與勞資「諜對諜」。職場文化是現實的，提早下班的彈性如果沒有完善的職務代理機制或對企業的實質誘因，很容易演變成同事間的相對剝奪感，甚至讓雇主對聘用育兒員工產生隱形抗拒。政策不能只依賴企業的「佛心」，否則反而會讓家長在職場上陷入不敢請、不好意思請的弱勢。

第二，財源的合理與永續運用。政府與企業共同支薪，預算從哪裡來？分攤比例怎麼抓？這筆預算的投入，是否會排擠到其他更急迫的幼托或公托資源？這些都需要透明且具備經濟效益的財務規劃。

第三，覆蓋率與「時間差」的現實考驗。這是最核心的痛點，以一般小學生下午四點放學為例，現行家長的解方多半是讓孩子去課後班或安親班，等下班後再接回。而多數上班族表定的下班時間（先不論常態加班）多落在晚間六至七點。

許甫表示，換句話說，就算提早1小時下班，跟孩子4點放學之間，依然存在著「時間差」。這提早的一小時，能否真正與放學時間緊密接軌？如果不從整體工時與接送生態去精算，最後恐怕會淪為「雷聲大雨點小」，真正敢請、且剛好符合接送空窗期需求的家長，恐怕會變成極少數。

許甫說，儘管有上述有待觀察的考量點，但依然非常樂見蔣市長針對少子化、年輕爸媽需求以及親子友善提出具體政策。任何政策拋出來，能帶動社會關注並形成公共討論，絕對都是好事。

「有討論才有修正的空間，有溝通才能凝聚社會共識，這正是一座城市邁向進步與偉大治理的必經之路。」許甫說，期待後續能看到更符合雙薪家庭現實面、更完整的配套規劃。