暗助鮑魚大亨落跑案情延燒　前派出所長「證人身分」遭檢約談

▲台北市信義分局福德街派出所前所長楊昕曄為鍾文智落跑案作證。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

連一鮑魚負責人鍾文智棄保潛逃已近一年，檢調清查鍾文智過去定期向警局報到紀錄疑遭偽造弊端，發現除福德街派出所前副所長李俊良涉嫌偽造紀錄，另有警察放水，讓忙於應酬的鍾文智不用天天在法院規定時間內報到，但因早期簽名紀錄已無留存，台北地檢署26日以證人身分約談時任所長楊昕曄到案說明後請回。

鍾文智涉嫌2010年起，非法炒作5檔台灣存託憑證(TDR)，2014年遭偵辦後，曾遭檢察官聲請羈押禁見獲准，後來鍾文智聲請交保成功，更在2024年10月獲高院裁定免再接受科技監控，直到最高法院2025年3月12日公告鍾文智共被判刑30年5月確定，鍾文智隨即在當天下午，由親友協助潛逃出境。

檢調追查鍾文智潛逃案，懷疑鍾文智長期透過司機兼帳房葉仲清與轄區警員維持關係，所以鍾文智雖然交保期間曾被要求，每周3天到警局簽名報到，但被指定的台北市信義分局福德街派出所前副所長李俊良，涉嫌提供代簽服務，讓鍾文智省去往來路程，另外南港所前副所長黃梓翔則疑似私下幫鍾文智查詢民眾個資，李、黃、葉3人已先後遭收押禁見。

專案小組追查發現，其實鍾文智一開始在2018年獲得交保時，被法院要求每一天的晚上9點到10點報到，鍾文智因為常有應酬，曾抱怨簽到時間讓他經常中途離開宴席，疑似有資深警員因此通知學弟放水，讓鍾文智可在指定時間外報到，但因當年的簽到記錄並未留存，檢調會同警政署政風人員約談時任所長楊昕曄協助釐清案情。