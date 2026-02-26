金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

▲嘉南藥理大學發表全台首款金獅陣主題桌遊《金獅令—陣起時刻》。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當傳統藝陣遇上創新桌遊，文化也能玩出新高度。嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院，配合台南市立圖書館新總館金獅陣特展，26日舉辦「安南環境教育學堂：金獅令桌遊成果發表會暨體驗競賽」，透過遊戲化教學，將安南區金獅陣文化轉化為生動有趣的桌遊體驗，吸引近百位師生與民眾參與。

全台首款專為金獅陣文化量身打造的桌遊《金獅令—陣起時刻》，以安南區溪南寮興安宮金獅陣為背景，由嘉藥「永續安南：生態社區×環境教育×綠色產業的深耕發展」USR計畫團隊攜手南興國小教師共同開發，並邀請台南大學副教授薛怡珍擔任設計指導，興安宮金獅陣擔任專業顧問，完整融入歷史脈絡、兵器陣法與核心精神。

活動現場氣氛熱絡，在計畫團隊引導下，玩家透過策略出牌與任務解鎖，逐步認識陣頭兵器、出陣任務與團隊分工，從遊戲中理解「團結」與「共好」的價值。過去只能在廟埕看到的藝陣精神，如今在桌面上重現，孩子們邊玩邊學，長輩也頻頻點頭。

嘉藥環資系主任兼計畫共同主持人鄭蕙玲表示，「金獅令」不只是知識傳遞工具，更是一種文化對話。透過策略與合作機制，讓玩家體會金獅陣「守護庄頭」與「相放伴」的互助精神，深化社區對土地的認同，也傳遞人與自然共生理念，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）中優質教育與文化永續的核心精神。

未來，嘉藥將持續以「安南環境教育學堂」為基地，深化在地文化與環境教育結合，讓傳統不只是被保存，而是被重新參與、重新理解。

一副牌卡、一場對局，讓百年藝陣走進生活。當文化不再高高在上，而是可以被握在手中、玩在桌上，傳承就不再只是口號，而是一種正在發生的行動。