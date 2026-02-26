　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

▲嘉南藥理大學發表全台首款金獅陣主題桌遊《金獅令—陣起時刻》。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學發表全台首款金獅陣主題桌遊《金獅令—陣起時刻》。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當傳統藝陣遇上創新桌遊，文化也能玩出新高度。嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院，配合台南市立圖書館新總館金獅陣特展，26日舉辦「安南環境教育學堂：金獅令桌遊成果發表會暨體驗競賽」，透過遊戲化教學，將安南區金獅陣文化轉化為生動有趣的桌遊體驗，吸引近百位師生與民眾參與。

▲嘉南藥理大學發表全台首款金獅陣主題桌遊《金獅令—陣起時刻》。（記者林東良翻攝，下同）

全台首款專為金獅陣文化量身打造的桌遊《金獅令—陣起時刻》，以安南區溪南寮興安宮金獅陣為背景，由嘉藥「永續安南：生態社區×環境教育×綠色產業的深耕發展」USR計畫團隊攜手南興國小教師共同開發，並邀請台南大學副教授薛怡珍擔任設計指導，興安宮金獅陣擔任專業顧問，完整融入歷史脈絡、兵器陣法與核心精神。▲嘉南藥理大學發表全台首款金獅陣主題桌遊《金獅令—陣起時刻》。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場氣氛熱絡，在計畫團隊引導下，玩家透過策略出牌與任務解鎖，逐步認識陣頭兵器、出陣任務與團隊分工，從遊戲中理解「團結」與「共好」的價值。過去只能在廟埕看到的藝陣精神，如今在桌面上重現，孩子們邊玩邊學，長輩也頻頻點頭。

▲嘉南藥理大學發表全台首款金獅陣主題桌遊《金獅令—陣起時刻》。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥環資系主任兼計畫共同主持人鄭蕙玲表示，「金獅令」不只是知識傳遞工具，更是一種文化對話。透過策略與合作機制，讓玩家體會金獅陣「守護庄頭」與「相放伴」的互助精神，深化社區對土地的認同，也傳遞人與自然共生理念，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）中優質教育與文化永續的核心精神。

▲嘉南藥理大學發表全台首款金獅陣主題桌遊《金獅令—陣起時刻》。（記者林東良翻攝，下同）

未來，嘉藥將持續以「安南環境教育學堂」為基地，深化在地文化與環境教育結合，讓傳統不只是被保存，而是被重新參與、重新理解。

▲嘉南藥理大學發表全台首款金獅陣主題桌遊《金獅令—陣起時刻》。（記者林東良翻攝，下同）

一副牌卡、一場對局，讓百年藝陣走進生活。當文化不再高高在上，而是可以被握在手中、玩在桌上，傳承就不再只是口號，而是一種正在發生的行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不斷更新／鄭浩均突退場！軟銀2比0中華隊
快訊／中華男籃半場10分領先南韓
明起全台有雨　連下6天
不斷更新／徐若熙火球迎戰中華隊！飆158公里連抓3出局
地檢署淪煲愛小窩！檢察官擁「酒店名花妻」　幽會美女工友
認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分
吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

快訊／陳盈駿、林庭謙領軍出擊　中華男籃半場10分領先南韓

不斷更新／鄭浩均突發狀況退場！張峻瑋接手失分　軟銀2比0中華隊

試辦「育兒減少工時」只編550萬挨轟　蔣萬安：保留擴大經費彈性

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

宋晟睿練打開轟獲王貞治鼓掌　直呼「像得到偶像加持」

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因！性學YTR：不只爽而已

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

渣打銀3P策略推動業務　第3家國際私人理財中心5月開幕

女生結紮反倒「增加子宮外孕風險？」　婦產科醫詳解

王貞治直言「沒預想那麼多」　大巨蛋交流賽1.7萬人仍有成長空間

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

高層工地風險升溫南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

更多熱門

相關新聞

綠委挑戰TWS撒嬌舞！他大跳把氣氛拉到最高　許願預算「馬上審議」

綠委挑戰TWS撒嬌舞！他大跳把氣氛拉到最高　許願預算「馬上審議」

農曆春節到來，政治人物暫時卸下立法院的肅殺之氣，展現私底下輕鬆幽默的一面。立法院第11屆第4會期民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長張雅琳與林月琴特別齊聚一堂，不打傳統麻將，改玩以二戰歷史為背景的硬派桌遊《台北大空襲》。原以為這是一場充滿歷史深度的知性對談，沒想到畫風突變，4位委員竟在鏡頭前挑戰韓國新生代男團TWS的撒嬌舞〈OVERDRIVE〉，其中鍾佳濱更是展現驚人的「魔性舞步」，讓現場笑聲不斷。在一連串馬年吉祥話中，委員們也不忘許下政治願望，期許新會期國會運作順暢，總預算能「馬上審議」。

嘉藥藥學系赴日實習親身體驗日本防災醫療體系

嘉藥藥學系赴日實習親身體驗日本防災醫療體系

嘉藥美粧創意營爆滿學生一日化身美粧科學家

嘉藥美粧創意營爆滿學生一日化身美粧科學家

嘉藥育才有成職安系史素娟提前畢業成績證照雙收接軌職場

嘉藥育才有成職安系史素娟提前畢業成績證照雙收接軌職場

「台灣成了第二個家鄉」嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

「台灣成了第二個家鄉」嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

關鍵字：

金獅陣桌遊嘉藥金獅令藝陣文化

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面