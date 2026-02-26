屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

▲屏東縣政府警察局。（圖／資料照）
記者陳崑福／屏東報導
因應治安工作需求，屏東縣政府警察局通盤檢討職缺與人力配置，依品操學能、績效表現與職務歷練等原則，發布9名重要警職幹部人事調整案，統一於3月2日完成交接，強化團隊戰力。
屏東縣政府警察局表示，為應當前治安及交通工作需要，針對現有職缺審慎評估，依適任人員之品操學能、工作績效、職務歷練、單位衡平及職期調任等原則，辦理本次人事調整，共有9人異動。
本次職務異動名單如下：
一、主任秘書室警務參曾文宏，調任勤務指揮中心主任。
二、交通警察隊副隊長莊正熙，調陞秘書科科長。
三、屏東分局副分局長張俊福，調陞主任秘書室警務參。
四、恆春分局副分局長張君琪，調任交通警察隊副隊長。
五、東港分局副分局長郭峻宏，調任屏東分局副分局長。
六、內埔分局副分局長黃基益，調任東港分局副分局長。
七、枋寮分局副分局長趙國良，調任內埔分局副分局長。
八、主任秘書室秘書劉茂源，調任枋寮分局副分局長。
九、局長室局員郭志祥，調任恆春分局副分局長。
縣警局指出，以上人員統一訂於3月2日（星期一）上午12時前完成交接（到任）手續，期透過本次人事布局優化組織運作，持續提升治安維護與交通管理效能，守護縣民安全。
