生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

▲▼ 基隆美食,滷肉飯節,街區活絡,觀光活動,文化推廣。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲基隆市副市長邱佩琳（左二）與文化觀光局局長江亭玫（右一）與合作店家共同為「2026基隆滷肉飯節」揭開序幕。（圖／基隆市文化觀光局提供，下同）

生活中心／綜合報導

為深化基隆在地飲食文化、帶動街區活絡與觀光人潮，基隆文化觀光局於3月13日至4月26日間推出「2026基隆滷肉飯節」，以最貼近市民生活的庶民美食─滷肉飯為主軸，跳脫競賽與排名形式，改以「神隊友組合」的參與方式，邀請民眾走進店家、分享自己吃滷肉飯的日常，累積一座城市最真實的美食記憶。

基隆市政府副市長邱佩琳表示，滷肉飯對基隆而言，不只是一道小吃，更是陪伴許多市民成長的日常味道。今年滷肉飯節特別以「神隊友組合」的方式推動，希望鼓勵大家實際走進街區、支持在地店家，也透過分享享用美食的生活片刻，讓更多人看見基隆真實且富有人情味的生活樣貌。

▲▼ 基隆美食,滷肉飯節,街區活絡,觀光活動,文化推廣。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲基隆市副市長邱佩琳指出，滷肉飯不僅是庶民美食，更承載著城市生活記憶，期盼藉由活動帶動街區人潮與觀光能量。

基隆市文化觀光局長江亭玫指出，本次活動不強調排名與競賽，以「神隊友」為主題，串聯合作店家推出專屬神隊友餐點，民眾只要於活動期間至合作店家點選店家設計的「神隊友組合」，並於個人社群發文打卡分享，即可獲得活動限量零錢包，讓參與美食之旅同時擁有專屬紀念。

▲▼ 基隆美食,滷肉飯節,街區活絡,觀光活動,文化推廣。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，本屆滷肉飯節以「神隊友組合」為主題，鼓勵民眾走進合作店家，透過打卡分享感受基隆飲食文化魅力。

活動期間，活動亦規劃集點式抽獎機制，民眾凡走訪10間合作店家、完成10則社群打卡分享貼文，即可獲得抽獎資格，有機會將65吋電視、5,000元現金獎及多項精選好禮帶回家。透過趣味任務設計，鼓勵民眾深入不同街區，體驗各店家獨具特色的滷肉飯風味，累積屬於自己的基隆美食地圖。

▲▼ 基隆美食,滷肉飯節,街區活絡,觀光活動,文化推廣。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲「2026基隆滷肉飯節」將於3月13日開跑，基隆市副市長邱佩琳（右）與文化觀光局局長江亭玫（左）品嚐滷肉飯，感受基隆在地庶民美食的經典滋味。

基隆市文化觀光局強調，滷肉飯節不僅是美食活動，更是一場城市日常的集體書寫。期待透過民眾參與與分享，讓每一次用餐、每一張照片、每一則貼文，都成為展現基隆飲食文化與生活風景的重要片刻。

更多活動內容、合作店家名單及參與方式，將陸續公布於基隆市文化觀光局官網及社群平台、2026基隆滷肉飯節活動官方網站，歡迎民眾踴躍參與，一同品嚐基隆最有人情味的在地滋味。

活動社群平台：https://pse.is/8pybls

▼「2026基隆滷肉飯節」以在地庶民美食為主角，串聯合作店家推出神隊友組合，邀請民眾走進街區、打卡分享，品味基隆最有溫度的日常滋味。

▲▼ 基隆美食,滷肉飯節,街區活絡,觀光活動,文化推廣。（圖／基隆市文化觀光局提供）

關鍵字：

基隆美食滷肉飯節街區活絡觀光活動文化推廣

