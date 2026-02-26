「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

▲衛福部桃園醫院入選「World's Best Hospitals 2026」躋身全球評比，台灣共35家上榜醫院行列。（圖／衛福部桃園醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院正式入選「World's Best Hospitals 2026」全球最佳醫院評比名單，躋身台灣35家上榜醫院之列，在國際權威舞台上展現優質醫療實力。桃園醫院院長楊南屏表示，此項評比由美國權威媒體Newsweek與全球數據公司Statista共同辦理，涵蓋全球32個國家、超過2,500家醫院，公布全球前250強及各國醫院排名，評選結果具高度國際指標意義。

楊南屏指出，本次評比依據四大面向進行綜合評分，包括醫療專家推薦、醫院品質指標、既有病患經驗數據，病患回報結果指標實施調查，透過多元且嚴謹資料來源進行交叉驗證，全面檢視醫院臨床照護能力與病人照護成果。在競爭激烈國際評選中，部桃順利脫穎而出，不僅代表醫療品質受到肯定，也彰顯臺灣公立醫院體系在全球醫療版圖中的實力與韌性。

桃園醫院多年來深耕桃園在地醫療服務，肩負急重症救治、慢性病整合照護與公共衛生任務，持續推動醫療品質精進與病人安全管理，強化跨專業團隊合作與臨床流程優化，並以病人為中心理念提升就醫體驗。從智慧醫療導入、品質認證推動，到強化急重症量能與社區醫療連結，醫院一步一腳印累積專業能量，讓在地民眾獲得更安心的醫療保障。

楊南屏強調，這次在國際權威評比中獲得肯定，是全體醫護同仁長期投入與堅守崗位的成果，也是團隊持續追求卓越的具體展現。未來部桃將持續秉持專業、品質與人本關懷精神，精進臨床照護能力與醫療技術，深化醫病關係與照護品質，同時強化公共醫療使命，為桃園地區民眾打造更安全、有效且永續發展的醫療環境。醫院未來將持續以專業為本、以病人為念，守護民眾健康，讓世界看見臺灣公立醫療的厚實底蘊與溫度。