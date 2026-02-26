　
地方 地方焦點

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

▲衛福部桃園醫院入選「World`s Best Hospitals 2026」躋身全球評比，台灣共35家上榜醫院行列。（圖／衛福部桃園醫院提供）

▲衛福部桃園醫院入選「World's Best Hospitals 2026」躋身全球評比，台灣共35家上榜醫院行列。（圖／衛福部桃園醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院正式入選「World's Best Hospitals 2026」全球最佳醫院評比名單，躋身台灣35家上榜醫院之列，在國際權威舞台上展現優質醫療實力。桃園醫院院長楊南屏表示，此項評比由美國權威媒體Newsweek與全球數據公司Statista共同辦理，涵蓋全球32個國家、超過2,500家醫院，公布全球前250強及各國醫院排名，評選結果具高度國際指標意義。

楊南屏指出，本次評比依據四大面向進行綜合評分，包括醫療專家推薦、醫院品質指標、既有病患經驗數據，病患回報結果指標實施調查，透過多元且嚴謹資料來源進行交叉驗證，全面檢視醫院臨床照護能力與病人照護成果。在競爭激烈國際評選中，部桃順利脫穎而出，不僅代表醫療品質受到肯定，也彰顯臺灣公立醫院體系在全球醫療版圖中的實力與韌性。

桃園醫院多年來深耕桃園在地醫療服務，肩負急重症救治、慢性病整合照護與公共衛生任務，持續推動醫療品質精進與病人安全管理，強化跨專業團隊合作與臨床流程優化，並以病人為中心理念提升就醫體驗。從智慧醫療導入、品質認證推動，到強化急重症量能與社區醫療連結，醫院一步一腳印累積專業能量，讓在地民眾獲得更安心的醫療保障。

楊南屏強調，這次在國際權威評比中獲得肯定，是全體醫護同仁長期投入與堅守崗位的成果，也是團隊持續追求卓越的具體展現。未來部桃將持續秉持專業、品質與人本關懷精神，精進臨床照護能力與醫療技術，深化醫病關係與照護品質，同時強化公共醫療使命，為桃園地區民眾打造更安全、有效且永續發展的醫療環境。醫院未來將持續以專業為本、以病人為念，守護民眾健康，讓世界看見臺灣公立醫療的厚實底蘊與溫度。

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

部桃職業傷病診治專責醫院揭牌　展現公醫量能

部桃職業傷病診治專責醫院揭牌　展現公醫量能

為強化職業傷病照護體系、落實勞工健康保護政策，衛生福利部桃園醫院今（2）日舉行「職業傷病診治專責醫院」揭牌儀式，院長楊南屏表示，部桃醫院位處北部重要工業聚落核心，長期承擔大量勞工健康與職業傷病照護需求，過去多年累積具體執行成果，奠定成為專責醫院的重要基礎。未來將帶領全體醫護人員宣示將持續深耕職業醫學服務並擴大區域責任。

桃園醫院院慶亮點揭曉 　新型行動複合手術室亮相

桃園醫院院慶亮點揭曉 　新型行動複合手術室亮相

桃園醫院獲6項照護品質認證　大桃園醫療再升級

桃園醫院獲6項照護品質認證　大桃園醫療再升級

AI智慧30秒可推估骨折風險！

AI智慧30秒可推估骨折風險！

桃園醫院父親節活動提倡男性健康　院長呼籲支持情緒表達

桃園醫院父親節活動提倡男性健康　院長呼籲支持情緒表達

