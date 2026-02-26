最貪消防署長黃季敏要入監！收賄1716萬藏金條　累計刑期55年8月

▲前消防署長黃季敏貪污案今定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前消防署長黃季敏，遭檢方查出在多件採購案收賄數千萬元，檢方在他家還搜出大批現金與金條，也在他轉任台塑集團副總的辦公室內，搜出20公斤金條、市價3千萬元。黃季敏一審遭判刑18年，二審也將他判刑16年。案件上訴最高法院，最高法院26日將他7個罪刑定讞，累計刑度達55年8月，並通知檢方啟動防逃機制。本案將由檢方聲請定應執行刑。

黃季敏獲得前總統陳水扁提拔，在2002年時，就以50歲的資歷當上消防署長，政權輪替後，黃季敏仍獲得前總統馬英九留任。但2009年發生的88風災、高雄小林村滅村事件，當時黃季敏還坐鎮消防署，長達20多天沒有回家，體力透支遭送醫治療。88風災後他就退休，轉任台塑集團的副總經理職務，但卻被檢調單位查出相關弊案。

檢調單位查出，他在9件救難器材採購案收受賄賂2076萬元，又在救災衛星系統與指揮車整合平台標案上，圖利廠商1207萬元。檢調搜索時在他家和他的台塑副總辦公室，搜出時價3000萬元、近20公斤的金條，與400萬元現金，黃季敏因此被封為「史上最貪消防署長」。檢方甚至還查出他與時任主計總處主任秘書許碧蘭，有一段婚外情。檢方最後提起公訴，並求處無期徒刑。一審將黃季敏判刑18年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，仍重判有期徒刑16年、褫奪公權8年，另外未扣案犯罪所得2066萬餘元，須追繳沒收抵償。其他被告也維持有罪，其中實踐大學副教授金力鵬，高院也將他重判有期徒刑11年、褫奪公權5年，犯罪所得570萬元也需追繳沒收抵償。

全案再上訴第三審，最高法院經過近4年的審理後，於26日將本案部分案情駁回上訴。其中黃季敏在「無線電採購案收賄60萬元」部分判刑9年2月、「收賄656萬」部分判刑14年、「收賄600萬」部分判刑13年10月、「收賄400萬元」部分判刑12年6月，他涉「洗錢」2罪部分各判刑7月，「圖利罪」部分判刑5年，總計共7罪遭駁回上訴定讞，累計刑度達55年8月。本案仍需由檢方向法院聲請定應執行刑。