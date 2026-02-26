蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

▲新北市長參選人蘇巧慧、民進黨新北市議員參選人張志豪。（圖／張志豪辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

《ETtoday新聞雲》26日取得一份民進黨於農曆春節後，2月23至24日執行的最新內部民調。民進黨新北市長參選人蘇巧慧以43.7%，首度微幅超前可能對手、國民黨擬參選人李四川的43.3％；而與黃國昌的領先差距也擴大，蘇巧慧以52.4%領先黃國昌的30.9%。對此，民進黨新北市議員參選人張志豪表示，數字顯示選民厭惡投機取巧的藍白，民眾對「會做事」及「負責任」提出政見牛肉有感，民調結果反映出市民對於「穩定成長」與「清新政治」的強烈渴望。

根據該份民調，新北市在「三腳督」的狀況下，李四川支持度為30.2%、蘇巧慧為38.1％，而黃國昌為13.1%。如果在一對一狀況下，李四川對上蘇巧慧，李四川支持度有43.3%，但蘇巧慧也有43.7%，為蘇巧慧首次微幅超前李四川，雙方戰況陷入膠著；而若是蘇巧慧跟黃國昌對決，蘇則以52.4%幅領先黃的30.9%。

該民調由民進黨執行，於2026年2月23至24日執行，完成1020份，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，訪問對象20歲以上民眾，加權方式採年齡、性別、戶籍，經費為民進黨。

張志豪分析，蘇巧慧之所以能在短時間內逆轉支持度，關鍵在於「專業度」與「親和力」的展現。春節期間，蘇巧慧跑遍30多間宮廟，陸戰勤跑，尤其在板橋、三重等傳統藍綠勢均力敵的戰區，選民對於候選人的個人操守與應變能力極為重視。

張志豪指出，藍營李四川近期因家人涉入嚴重的刑事案件，卻刻意避談閃躲，作為未來可能掌管全國最大直轄市的掌舵者，若連家族事務都漠視，如何讓市民相信他的治理能力。

張志豪強調，民調的領先是責任的開始，未來他將與蘇巧慧立委密切配合，針對中和的交通轉型、社福照顧提升等提出具體方案。我們不靠口水，而是靠汗水與政績，要在 2026 年為新北市民贏回一個更有希望的未來。