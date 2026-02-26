成績未達標開合跳、打臉！基隆某高中爆老師體罰　家長氣憤陳情

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆某高中傳出有教師涉及不當管教，家長反映老師疑似因學生成績未達標，要求進行開合跳等處罰動作，甚至拍打學生臉部、言語不當對待。基隆市教育處回應，處長第一時間即致電家長了解，目前已啟動調查機制，若查證屬實且情節重大，最重可予以解聘處分。

▲基隆某高中傳出老師涉嫌體罰學生。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）



教育處回應，接獲陳情後，處長第一時間即致電家長了解，並安排教育處同仁與家長、學生會面，並立即啟動調查機制。同時，教育處亦已啟動對學生之關懷措施，請學校提供必要之輔導與心理支持，協助學生情緒穩定，確保其能安心返校學習；並請學校加強觀察相關教師之教學情形與班級經營狀況，持續掌握師生互動，以維護校園學習環境之穩定與安全。

教育處表示，倘經查證屬實且情節重大，將依《教師法》及相關規定，最重可予以解聘處分，以維護學生受教權益。

基隆市府副發言人鍾明指出，針對疑似不當管教事件，市長謝國樑高度重視，已於第一時間指示教育處啟動調查機制，全面釐清事實，並同步啟動學生關懷與輔導措施。若查證屬實，最重將予以解聘處分，以確保學生受教權益，市府將依法嚴正處理、絕不寬貸。