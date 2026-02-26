　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台女童在澀谷被撞飛！他點名「日本4地常見」：尤其上班尖峰時刻

▲▼日本東京涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲澀谷街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

一名台灣媽媽近日帶著國小女兒前往東京澀谷知名十字路口打卡，遭到一名日本女子蓄意衝撞，當場狠摔在地，引起熱論。有網友好奇，大家去日本玩的時候，真的會被日本人撞嗎？貼文曝光，有人提到「上班尖峰時間蠻多會撞人的」，但也有人去了日本十幾次沒遇過。

原PO在PTT發文，去過日本很多次，不曾被路人撞，大家反而都會避開，「你去日本真的有遇到惡意撞人的嗎？」對此，不少人點名東京新宿、上野、澀谷，以及大阪心齋橋等地都曾遇過「明顯是故意撞」的狀況；其中，多數人提到「女生比較容易被撞」、「較瘦弱矮小的會被撞」、「去年就遇到2次了，都是故意撞小孩」。

網友點名熱區　通勤時段較常見

也有人提到，上班尖峰時刻，很常會被撞，「通常會在擁擠人群中，擦身而過被惡撞，對方也不會停留或回頭」、「上班時段蠻多的，不知道是不是故意但就用撞的前進」。

不過，有網友表示，從來沒遇過，「沒遇過故意撞的，不小心撞的會sorry」、「札幌、仙台、名古屋、東京的車站都沒遇過」、「帶長輩去四次也沒遇到」。

一名台灣媽媽PO出影片，事發當時澀谷十字路口人潮眾多，小女孩正蹦蹦跳跳、開心地準備拍照，結果一名身穿天藍色長版大衣的女子快速走近，接著從小女孩後方用力推擠，害她失足跌倒。

02/24 全台詐欺最新數據

