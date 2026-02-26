　
社會 社會焦點 保障人權

駕車遇臨檢竟衝撞警車被壓制　失聯移工判6月+驅逐出境

▲越南籍陳姓移工去年12月駕車行經楊梅區新農街，遇上警方設置酒駕臨檢站，擔心逃逸身分被查獲，竟刻意衝撞警車導致損毀。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲越南籍陳姓移工去年12月駕車行經楊梅區新農街，遇上酒駕臨檢站，擔心逃逸身分被查獲，竟刻意衝撞警車。（示意照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍陳姓移工去年12月駕車行經楊梅區新農街涵洞，未料遇上警方設置酒駕臨檢站，陳擔心逃逸移工身分被查獲，竟故意衝撞警車導致損毀，但仍遭員警壓制查獲送辦，桃園地檢署偵結依妨害公務罪嫌起訴；桃園地院審結依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處有期徒刑6月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，陳姓移工目前在移民署北區事務大隊台北收容所收容中。

檢警調查，越南籍陳姓移工去年12月19日晚間10時40分許，駕車行經桃園市楊梅區新農街涵洞處時，遇上楊梅警方設置酒駕路檢，因擔心逃逸身分遭查獲，陳姓移工明知員警依法執勤，警用巡邏車係員警臨檢勤務專管之物品，竟基於對公務員依法執行職務施強暴、損壞公務員職務上掌管物品之犯意，駕車衝撞警用巡邏車，導致右後車身多處受損而不堪使用，但仍遭員警壓制到案，移送桃園地檢署偵辦。

桃園地院審理時，陳姓移工坦承犯行不諱。法官審酌，被告為躲避警員路檢攔查，於警員依法執行職務時恣意以駕車衝撞巡邏車之方式對警員施以強暴，並損壞公物，蔑視國家公權力，妨害公務執行，危害員警執行職務之嚴正性，並可能危及值勤員警之生命、身體安全，對於社會公共秩序及值勤員警之人身安全造成影響，顯然欠缺法治意識。

法官審結，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判陳姓移工有期徒刑6月，得易科罰金，以每日1千元折算一日，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

高速撞飛女騎士畫面曝！BMW猴急下車拔牌　網友怒：只關心車子

國1中壢段5車連環撞！現場慘狀曝　3線道一度封閉6人送醫

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

