只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因！性學YTR：不只爽而已

▲不少男網友坦言，一早幫女友口愛，下場都很慘。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友質疑，為何常聽到女生幫男生口到醒，卻少見男生替另一半早晨口愛服務，該文引發兩性討論，有苦主坦言，「都是悲劇收場喔！會被罵爆」。對此性學YouTuber「1G老濕」解釋，男性偏好口愛與神經受器與多巴胺釋放有關，也牽涉依附心理機制。

一名網友在Threads表示，聊到性話題時，只有聽到女生幫男生口到醒，都沒有聽過男生幫女生口到醒的狀況，讓原PO搖頭直批「男生能不能不要那麼自私啊？」

文章曝光後，有網友無奈解釋，「不是不願意，是女生的起床氣非常恐怖，大腿延伸到小腿的力氣，堪稱站在馬後面一樣危險」、「男幫女口到醒，基本上應該都是悲劇收場喔！會被罵爆」、「女生醒來後就直接在法庭上見了」、「女生通常不喜歡被口+會起床氣」、「因為試過都知道…女生被吵醒後果不太好」。

其中也有女網友坦言，「剛起床的口腔細菌很多對於內生殖器不是很健康，所以要先刷牙才可以，但刷完牙就會想要洗臉，然後就可以穿衣服準備去工作了」。

「1G老濕」解密：男性偏好口愛的神經機制

留言中更釣出「1G老濕」回應，男性對口愛的喜好並非單純追求「爽感」。龜頭與繫帶部位佈滿生殖端球感覺受器，是人體神經末梢密度極高的區域之一。當口腔的溫度、濕潤與壓力同時刺激時，訊號會經由陰莖背神經傳至中樞神經系統，促使多巴胺、催產素與內源性類鴉片物質同步釋放，形成強烈愉悅與親密連結感受。這種神經化學反應，確實與單純手部刺激不同。

「1G老濕」也提到，部分研究顯示，男性對伴侶關係的滿意度，與親密行為的頻率存在正相關。這不僅涉及生理愉悅，也牽涉依附心理機制，讓當事人感受到「被重視」與「被需要」的確認訊號。