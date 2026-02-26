　
社會 社會焦點 保障人權

調查局提前部署九合一選舉查察　嚴守行政中立與程序正義

▲法務部調查局26召開擴大工作會報，提前部署2026年九合一公職選舉查察工作，局長陳白立期勉全局同仁發揮統合戰力，確保國家民主基石。（圖／調查局提供）

▲法務部調查局26召開擴大工作會報，提前部署2026年九合一公職選舉查察工作，局長陳白立（中）期勉全局同仁發揮統合戰力，確保國家民主基石。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

今年（2026年）11月底將舉辦九合一公職大選，法務部調查局今（26日）針對選舉查察工作提前開會，分成4大重點任務部署，局長陳白立下令全局同仁發揮統合戰力，杜絕選舉不法情事，確保國家民主基石不受侵害，更應恪遵「依法行政」與「行政中立」立場，謹言慎行，嚴禁涉入任何地方派系及政黨紛爭。

調查局今召開擴大工作會報，召集全局內外勤主管、駐區督察出席，除擘劃工作願景，並宣示啟動「民國115年九合一選舉查察工作」，陳白立主持會議表示，當前國內外情勢複雜多變， 今年九合一選舉工作將面臨較往年更為嚴峻挑戰。

▲法務部調查局26召開擴大工作會報，提前部署2026年九合一公職選舉查察工作。（圖／調查局提供）

▲法務部調查局26召開擴大工作會報，提前部署2026年九合一公職選舉查察工作。（圖／調查局提供）

會中議定今年九合一選舉查察工作，分成4大重點任務：

一、嚴查賄選、暴力、賭盤，全面淨化選風：積極蒐報賄選、暴力脅迫及地下賭盤等情資，從中發掘妨害選舉案件嚴查速辦，確保選舉之公正性。

二、阻絕境外敵對勢力介入，維護公民憲法權利：加強情資整合與資金查核，嚴密防範境外敵對勢力透過任何形式之物資、不正利益或資金援助、地下匯兌、遠端遙控等滲透手段干擾選舉。

三、精進科技偵查，防制假訊息干擾：針對企圖影響選民認知的AI技術及惡意假訊息等認知作戰威脅，採取「即時溯源、速查嚴辦」原則，阻斷流傳，維護選舉過程平穩進行。

四、強化橫向聯繫，發揮統合戰力：強化資訊共享與案件協處，發揮統合戰力。各調查處站密切與各地檢署及友軍單位深化互動，共築嚴密之選舉安全防護網。

陳白立下達任務指令，期勉調查局全局同仁發揮統合戰力，杜絕選舉不法情事，確保國家民主基石不受侵害，且執行時務必確保取證合法嚴謹，落實程序正義並保障人權。更應恪遵「依法行政」與「行政中立」立場，謹言慎行，嚴禁涉入任何地方派系及政黨紛爭，不分黨派、不論何人，只要涉及不法，均應積極偵辦，不受任何外力干擾，維護司法威信。

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

5檔明起「抓去關」新名單！處置到3／13
台積電連2天遭提款！外資狂掃面板雙雄　暴買群創12萬張奪冠
獨／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11啟程
​外籍辣妹兵團攻陷民宿！獻技超銷魂..加價解鎖秒升天
快訊／台74線5大小車撞一堆！小黃車尾變形　5人送醫
裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官

調查局九合一選舉公職選舉選舉查察賄選境外敵對勢力

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

