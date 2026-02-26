如何延緩帕金森氏症惡化？科學證實「4大黃金方程式」助患者遠離長期照護

▲研究指出，帕金森氏症患者若能結合規律服藥、每日運動30分鐘、均衡營養並養成習慣，能顯著減緩病程進展，維持健康生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

帕金森氏症雖被視為「進展性難病」，但病程惡化的速度因人而異。日本網站《Trill》文章中提到，透過科學證實的「生活處方箋」，患者仍有機會改寫命運；根據日本秀和系統新社出版、小川順也與霜田里絵合著的《延緩帕金森氏症進展的大逆轉1分鐘習慣》一書指出，只要從今天開始落實「4大黃金方程式」，即使罹病也能遠離長期照護，維持充滿活力的生活。

在半個世紀前，帕金森氏症曾被認為「發病5年內就會臥床不起」。雖然直到今日，醫學界尚未建立根治的方法，但如何減緩症狀惡化的手段，在科學上已經相當明確。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下為大家整理延緩病程、維持生活品質的「4大黃金方程式」：

1、每日正確服藥

首先是規律用藥。根據研究報告顯示，能依照醫囑正確服用藥物的患者，病情的進展相對較為緩慢。由於藥物種類與劑量存在極大的個體差異，必須在醫師的指示下進行精準調整。

2、持續規律運動（復健）

第二點是運動。研究指出，每天維持運動30分鐘以上的人，病程惡化的速度較慢。若能根據自身的症狀選擇適合的運動項目並持之以恆，預期能獲得更顯著的效果。

3、攝取充足營養

第三點是營養均衡的飲食。帕金森氏症患者常因各種原因導致營養不良或體重減輕。若能攝取充足的熱量與各類營養素，不僅能維持體重，更能打造健康的體魄以對抗疾病。

4、將上述項目的「習慣化」

最後一點，也是最重要的一點，就是將藥物、運動與飲食結合為「生活習慣」。這些努力若只進行一兩天，並不會產生巨大的改變；唯有每天不間斷地執行，才能真正發揮意義。