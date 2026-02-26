卓榮泰財產申報存款921萬元　林佳龍夫婦身家破億、顧立雄擁北士科房產

▲外交部長林佳龍與妻子廖婉如身家驚人。（資料照／記者黃克翔攝）

監察院今天（26日）出版最新一期廉政專刊。其中，行政院長卓榮泰與配偶持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物，存款共新台幣921萬7578元，週轉金債務共356萬1891元。國防部長顧立雄及配偶前經濟部長王美花存款2671萬4987元，名下還有多幅名家畫作、桃園球場高爾夫球證等。而外交部長林佳龍與妻子廖婉如身家依舊驚人，存款、股票均破億元，多數資產登記在廖婉如名下。

監察院今（26日）出版最新一期廉政專刊，公布總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰與多位部會首長及其配偶的財產申報。

總統府秘書長潘孟安去年11月1日申報，於屏東縣車城鄉興安段持有1筆80.84平方公尺土地及1筆170.16平方公尺建物；存款共1246萬7382元，名下無股票、債券及基金，另有4筆保單。債務部分，有1筆57萬3474元的購屋貸款。

行政院長卓榮泰去年申報與配偶高美智的財產資料，存款共921萬7578元，較2024年6月申報的601萬1270元，增加320萬6308元；現金共1萬5220元，較上次申報減少5750元。債務部分，週轉金債務共356萬1891元，較上次申報的386萬129元，減少29萬8238元。而在其他財產部分，則新增2筆台灣銀行受託信託財產專戶共計8元。

此外，卓榮泰夫婦有19筆保單，最早契約自民國83年至今；並持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物、1輛LEXUS汽車、股票價值7220元，並將台北市中山區4筆土地與7筆建物交付信託，都與上次申報相同。

行政院秘書長張惇涵與配偶陳璽鈞，則持有新北市新店區13筆土地與2筆建物，存款共642萬1730元。動產方面，陳璽鈞名下登記1輛VOLKSWAGEN GOLF汽車，為民國106年購買。債務部分，房屋修繕貸款共250萬6261元。

行政院發言人李慧芝持有新北市林口區力行段1筆土地與6筆建物，存款共72萬3289元。基金受益憑證部分，包含元大台灣50、元大高股息和群益台灣精選高息等共計11筆，總價額折合新台幣約181萬1407元。另有聯電2張、鴻海1張、長榮1張、台積電股數135、陽明海運3張，共計5款國內上市（櫃）股票，以申報資料票面價額10元計算，總價額約7萬1350元。

國防部長顧立雄及配偶前經濟部長王美花在台北市北投區文林段三小段有2筆土地、8筆建物，1輛超過5年的LEXUS汽車；10筆保單，存款折合新台幣共2671萬4987元，較上次申報的2267萬4196元，多了約404萬791元。股票總值2萬4780元，基金受益憑證3款總價額約252萬6271元。此外，顧立雄另有78萬5000元的借款。

兩人名下還有珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產總額約576萬元，包括顧立雄持有價值分別為110萬元和38萬元的手錶各1隻，李正郎、沈東榮、張榮凱、楊興生、鄭自才等名家畫作共7幅；夫婦各持有價值67萬元的「桃園球場高爾夫球證」；另，王美花持有要價22萬與67萬元的手錶各1隻、20萬元的手鐲1隻。

外交部長林佳龍與其妻廖婉如身家依舊驚人，林佳龍其妻廖婉如是前奇美實業董事長廖錦祥女兒。兩人有13筆保單，並無任何負債，新台幣現金共38萬元，存款折合新台幣約1億987萬9059元。股票總值1億2799萬7293元，其中多為奇美相關企業。

廖婉如還有折合新台幣約4052萬6596元的債券，包括蘋果公司的公司債、波克夏海瑟威金融公司的公司債、洛克希德馬丁的公司債以及聯合健康集團的公司債；另持有元大美元貨幣市場基金8萬1130單位，折合新台幣約3075萬8488元。兩人名下還有珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產總額約2403萬2506萬元。

廖婉如在台北市中山區北安段三小段有1筆土地和5筆建物。此外，兩人於台中、台南與新北的4筆土地及建物在104至112年間完成信託。