　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰財產申報存款921萬元　林佳龍夫婦身家破億、顧立雄擁北士科房產

▲▼ 中華民國114年國慶酒會-林佳龍 。（圖／記者黃克翔攝）

▲外交部長林佳龍與妻子廖婉如身家驚人。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

監察院今天（26日）出版最新一期廉政專刊。其中，行政院長卓榮泰與配偶持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物，存款共新台幣921萬7578元，週轉金債務共356萬1891元。國防部長顧立雄及配偶前經濟部長王美花存款2671萬4987元，名下還有多幅名家畫作、桃園球場高爾夫球證等。而外交部長林佳龍與妻子廖婉如身家依舊驚人，存款、股票均破億元，多數資產登記在廖婉如名下。

監察院今（26日）出版最新一期廉政專刊，公布總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰與多位部會首長及其配偶的財產申報。

▲▼總統賴清德邀請五院院長入府會商國政，總統府秘書長潘孟安舉行會後轉述記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府秘書長潘孟安。（資料照／記者李毓康攝）

總統府秘書長潘孟安去年11月1日申報，於屏東縣車城鄉興安段持有1筆80.84平方公尺土地及1筆170.16平方公尺建物；存款共1246萬7382元，名下無股票、債券及基金，另有4筆保單。債務部分，有1筆57萬3474元的購屋貸款。

▲▼行政院長卓榮泰25日赴立法院接受質詢前接受媒體聯訪，秘書張張惇涵、發言人李慧芝陪同。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者湯興漢攝）

行政院長卓榮泰去年申報與配偶高美智的財產資料，存款共921萬7578元，較2024年6月申報的601萬1270元，增加320萬6308元；現金共1萬5220元，較上次申報減少5750元。債務部分，週轉金債務共356萬1891元，較上次申報的386萬129元，減少29萬8238元。而在其他財產部分，則新增2筆台灣銀行受託信託財產專戶共計8元。

此外，卓榮泰夫婦有19筆保單，最早契約自民國83年至今；並持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物、1輛LEXUS汽車、股票價值7220元，並將台北市中山區4筆土地與7筆建物交付信託，都與上次申報相同。

▲▼台美關稅記者會-張惇涵。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院秘書長張惇涵。（資料照／記者黃克翔攝）

行政院秘書長張惇涵與配偶陳璽鈞，則持有新北市新店區13筆土地與2筆建物，存款共642萬1730元。動產方面，陳璽鈞名下登記1輛VOLKSWAGEN GOLF汽車，為民國106年購買。債務部分，房屋修繕貸款共250萬6261元。

▲▼行政院發言人李慧芝出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝。（資料照／記者陳家祥攝）

行政院發言人李慧芝持有新北市林口區力行段1筆土地與6筆建物，存款共72萬3289元。基金受益憑證部分，包含元大台灣50、元大高股息和群益台灣精選高息等共計11筆，總價額折合新台幣約181萬1407元。另有聯電2張、鴻海1張、長榮1張、台積電股數135、陽明海運3張，共計5款國內上市（櫃）股票，以申報資料票面價額10元計算，總價額約7萬1350元。

▲國防部長顧立雄於國防採購特別條例記者會進行簡報。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者林敬旻攝）

國防部長顧立雄及配偶前經濟部長王美花在台北市北投區文林段三小段有2筆土地、8筆建物，1輛超過5年的LEXUS汽車；10筆保單，存款折合新台幣共2671萬4987元，較上次申報的2267萬4196元，多了約404萬791元。股票總值2萬4780元，基金受益憑證3款總價額約252萬6271元。此外，顧立雄另有78萬5000元的借款。

兩人名下還有珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產總額約576萬元，包括顧立雄持有價值分別為110萬元和38萬元的手錶各1隻，李正郎、沈東榮、張榮凱、楊興生、鄭自才等名家畫作共7幅；夫婦各持有價值67萬元的「桃園球場高爾夫球證」；另，王美花持有要價22萬與67萬元的手錶各1隻、20萬元的手鐲1隻。

▲▼ 中華民國114年國慶酒會-林佳龍 。（圖／記者黃克翔攝）

▲外交部長林佳龍（右）與妻子廖婉如（中）。（資料照／記者黃克翔攝）

外交部長林佳龍與其妻廖婉如身家依舊驚人，林佳龍其妻廖婉如是前奇美實業董事長廖錦祥女兒。兩人有13筆保單，並無任何負債，新台幣現金共38萬元，存款折合新台幣約1億987萬9059元。股票總值1億2799萬7293元，其中多為奇美相關企業。

廖婉如還有折合新台幣約4052萬6596元的債券，包括蘋果公司的公司債、波克夏海瑟威金融公司的公司債、洛克希德馬丁的公司債以及聯合健康集團的公司債；另持有元大美元貨幣市場基金8萬1130單位，折合新台幣約3075萬8488元。兩人名下還有珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產總額約2403萬2506萬元。

廖婉如在台北市中山區北安段三小段有1筆土地和5筆建物。此外，兩人於台中、台南與新北的4筆土地及建物在104至112年間完成信託。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5檔明起「抓去關」新名單！處置到3／13
台積電連2天遭提款！外資狂掃面板雙雄　暴買群創12萬張奪冠
獨／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11啟程
​外籍辣妹兵團攻陷民宿！獻技超銷魂..加價解鎖秒升天
快訊／台74線5大小車撞一堆！小黃車尾變形　5人送醫
裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

獨家／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11率副市長黃國榮等人啟程

轟藍黨中央操作台中初選　李艷秋：比民調「民進黨將讓江啟臣出局」

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

5億育嬰補助卡關！藍綠互控擋預算　范雲揭2大真相打臉：藍營倒果為因

打造台灣國際新名片　內政部拋國家公園「三新」願景、響應30x30倡議

卓榮泰財產申報存款921萬元　林佳龍夫婦身家破億、顧立雄擁北士科房產

嘉義縣府、文總「TEAM TAIWAN 大遊行」　3月7日台灣燈會登場

梁文傑Threads剛開就消失！認了「怕上癮」主動戒掉

內政委員會不給李貞秀質詢？　內政部：若需要回應會跟主席說明

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

獨家／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11率副市長黃國榮等人啟程

轟藍黨中央操作台中初選　李艷秋：比民調「民進黨將讓江啟臣出局」

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

5億育嬰補助卡關！藍綠互控擋預算　范雲揭2大真相打臉：藍營倒果為因

打造台灣國際新名片　內政部拋國家公園「三新」願景、響應30x30倡議

卓榮泰財產申報存款921萬元　林佳龍夫婦身家破億、顧立雄擁北士科房產

嘉義縣府、文總「TEAM TAIWAN 大遊行」　3月7日台灣燈會登場

梁文傑Threads剛開就消失！認了「怕上癮」主動戒掉

內政委員會不給李貞秀質詢？　內政部：若需要回應會跟主席說明

男籃「中韓大戰」票房開紅盤　新莊體育館票房已破5000人

台9線鳳林長橋路段施工　3／4起北上單線雙向通車

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

5檔明起「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

最貪消防署長黃季敏要入監！收賄1716萬藏金條　累計刑期55年8月

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母緊抱她痛哭陪走最後一程

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

政治熱門新聞

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

賴清德財產申報曝！存款231萬、仍有742萬房貸　新購入基金1190萬

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

李貞秀陸配身份延燒　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

台北燈節展《這裡是上海》　民眾抗議：這裡是台灣

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

育兒減工時預算僅550萬？　北市：滾動檢討

北市推育兒減少工時　補助方式一次看

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

賴清德徵詢選桃園市長？　王義川鬆口：什麼可能都有、讓我再想一下

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

更多熱門

相關新聞

歡送聖文森駐台大使柏安卓　林佳龍：為台聖邦誼注入穩健力量

歡送聖文森駐台大使柏安卓　林佳龍：為台聖邦誼注入穩健力量

外交部長林佳龍昨（25日）於外交部代表台灣政府，歡送我國友邦聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（H.E. Ambassador Andrea Clare Bowman）。林佳龍表示，柏安卓大使6年任內以專業與熱忱，為台聖邦誼注入穩健力量，不僅深化雙邊合作，身為使節團團長，也為台灣的國際參與發揮重要凝聚作用。

台日換函修正打工度假措施　卓榮泰：打工簽一生一次「變兩次」

台日換函修正打工度假措施　卓榮泰：打工簽一生一次「變兩次」

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

卓榮泰會接受李貞秀質詢？　行政院：稱呼「李女士」答案很清楚

政院令部會不提供李貞秀資料　白營：「卓榮泰先生」是現代趙高集團

政院令部會不提供李貞秀資料　白營：「卓榮泰先生」是現代趙高集團

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

關鍵字：

監察院廉政專刊財產申報卓榮泰林佳龍顧立雄

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面