嘉義縣府、文總「TEAM TAIWAN 大遊行」　3月7日台灣燈會登場

記者陶本和／台北報導

2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」熱力延燒，燈會期間文化總會將與嘉義縣政府攜手主辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，並於今（26）日在嘉義縣政府集結演出團隊一同盛大舉辦發布記者會。本次遊行將於3月7日晚間6點45分鬧熱開走，自博愛路出發，沿信義一路、太子大道繞行，全長近一公里，共策畫四大主題、超過30組演出團隊、逾千名演出者在萬人歡呼聲中展開。

本次遊行隊伍劃分為四大主題，分別為由紙風車劇團巨型行動藝術裝置雨馬及朴子太子龍獅戰鼓團領隊、並霸氣點題的「光躍台灣・點亮嘉義」；融合了嘉義地方創生及社區藝文發展組織的地主隊「嘉義燈場」；契合「TEAM TAIWAN」主旨，帶來最能凝聚人心運動主題的「為台灣加油」；結合文總「2026 台日友好 青森睡魔抵嘉」系列活動，由日本青森睡魔師與台灣限定睡魔燈籠，加上各國際演出團隊的「與世界交朋友」。

遊行的一大亮點台灣限定睡魔燈籠，文總除了在記者會上分享了本次睡魔小屋從無到有的打造過程以及蘊含匠人手藝的製作側錄外，日台交流協會高雄事務所所長奧正史於致詞時特別提到，身為青森市民、能親眼見證在海外製作大型睡魔作品如此創舉，要非常感謝文總及嘉義縣政府的全力支持。

文總秘書長李厚慶表示，本次如此盛大的台日合作，除了演出與展示外，更重要的是兩地不同文化的實質交流及參與。如睡魔師團隊與嘉義縣永慶高中及在地居民的燈籠工作坊，以及屆時遊行時讓台灣的青年學子可以實際擔任隊伍中的「跳人（圍繞著燈籠前行的舞者）」及「曳手（推動、操控燈籠的人員）」等。

李厚慶說，不同於過往民眾對於燈會的想像是較為靜態的欣賞，本次的「TEAM TAIWAN 大遊行」將會藉由動態的熱情，展現前所未有的能量。

嘉義縣長翁章梁表示，本次的陣容堅強，集結多支國內外表演團隊與在地藝文夥伴，遊行過程將結合音樂與舞蹈展演，堪稱歷年罕見的大規模跨國文化盛典。呼應主題「TEAM TAIWAN」，當晚將由主題為「向台灣英雄致敬」的無人機展演揭開序幕，隨後正式展開萬人夜遊，期盼能以嶄新形式為今年的台灣燈會注入高潮與感動。