　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉義縣府、文總「TEAM TAIWAN 大遊行」　3月7日台灣燈會登場

▲▼2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」熱力延燒，燈會期間文化總會將與嘉義縣政府攜手主辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，並於今（26）日在嘉義縣政府集結演出團隊一同盛大舉辦發布記者會。（圖／文總提供）

▲2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」熱力延燒，燈會期間文化總會將與嘉義縣政府攜手主辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，並於今（26）日在嘉義縣政府集結演出團隊一同盛大舉辦發布記者會。（圖／文總提供，下同）

記者陶本和／台北報導

2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」熱力延燒，燈會期間文化總會將與嘉義縣政府攜手主辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，並於今（26）日在嘉義縣政府集結演出團隊一同盛大舉辦發布記者會。本次遊行將於3月7日晚間6點45分鬧熱開走，自博愛路出發，沿信義一路、太子大道繞行，全長近一公里，共策畫四大主題、超過30組演出團隊、逾千名演出者在萬人歡呼聲中展開。

本次遊行隊伍劃分為四大主題，分別為由紙風車劇團巨型行動藝術裝置雨馬及朴子太子龍獅戰鼓團領隊、並霸氣點題的「光躍台灣・點亮嘉義」；融合了嘉義地方創生及社區藝文發展組織的地主隊「嘉義燈場」；契合「TEAM TAIWAN」主旨，帶來最能凝聚人心運動主題的「為台灣加油」；結合文總「2026 台日友好 青森睡魔抵嘉」系列活動，由日本青森睡魔師與台灣限定睡魔燈籠，加上各國際演出團隊的「與世界交朋友」。

遊行的一大亮點台灣限定睡魔燈籠，文總除了在記者會上分享了本次睡魔小屋從無到有的打造過程以及蘊含匠人手藝的製作側錄外，日台交流協會高雄事務所所長奧正史於致詞時特別提到，身為青森市民、能親眼見證在海外製作大型睡魔作品如此創舉，要非常感謝文總及嘉義縣政府的全力支持。

▲▼2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」熱力延燒，燈會期間文化總會將與嘉義縣政府攜手主辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，並於今（26）日在嘉義縣政府集結演出團隊一同盛大舉辦發布記者會。（圖／文總提供）

文總秘書長李厚慶表示，本次如此盛大的台日合作，除了演出與展示外，更重要的是兩地不同文化的實質交流及參與。如睡魔師團隊與嘉義縣永慶高中及在地居民的燈籠工作坊，以及屆時遊行時讓台灣的青年學子可以實際擔任隊伍中的「跳人（圍繞著燈籠前行的舞者）」及「曳手（推動、操控燈籠的人員）」等。

李厚慶說，不同於過往民眾對於燈會的想像是較為靜態的欣賞，本次的「TEAM TAIWAN 大遊行」將會藉由動態的熱情，展現前所未有的能量。

嘉義縣長翁章梁表示，本次的陣容堅強，集結多支國內外表演團隊與在地藝文夥伴，遊行過程將結合音樂與舞蹈展演，堪稱歷年罕見的大規模跨國文化盛典。呼應主題「TEAM TAIWAN」，當晚將由主題為「向台灣英雄致敬」的無人機展演揭開序幕，隨後正式展開萬人夜遊，期盼能以嶄新形式為今年的台灣燈會注入高潮與感動。

▲▼2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」熱力延燒，燈會期間文化總會將與嘉義縣政府攜手主辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，並於今（26）日在嘉義縣政府集結演出團隊一同盛大舉辦發布記者會。（圖／文總提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5檔明起「抓去關」新名單！處置到3／13
台積電連2天遭提款！外資狂掃面板雙雄　暴買群創12萬張奪冠
獨／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11啟程
​外籍辣妹兵團攻陷民宿！獻技超銷魂..加價解鎖秒升天
快訊／台74線5大小車撞一堆！小黃車尾變形　5人送醫
裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

獨家／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11率副市長黃國榮等人啟程

轟藍黨中央操作台中初選　李艷秋：比民調「民進黨將讓江啟臣出局」

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

5億育嬰補助卡關！藍綠互控擋預算　范雲揭2大真相打臉：藍營倒果為因

打造台灣國際新名片　內政部拋國家公園「三新」願景、響應30x30倡議

卓榮泰財產申報存款921萬元　林佳龍夫婦身家破億、顧立雄擁北士科房產

嘉義縣府、文總「TEAM TAIWAN 大遊行」　3月7日台灣燈會登場

梁文傑Threads剛開就消失！認了「怕上癮」主動戒掉

內政委員會不給李貞秀質詢？　內政部：若需要回應會跟主席說明

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

獨家／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11率副市長黃國榮等人啟程

轟藍黨中央操作台中初選　李艷秋：比民調「民進黨將讓江啟臣出局」

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

5億育嬰補助卡關！藍綠互控擋預算　范雲揭2大真相打臉：藍營倒果為因

打造台灣國際新名片　內政部拋國家公園「三新」願景、響應30x30倡議

卓榮泰財產申報存款921萬元　林佳龍夫婦身家破億、顧立雄擁北士科房產

嘉義縣府、文總「TEAM TAIWAN 大遊行」　3月7日台灣燈會登場

梁文傑Threads剛開就消失！認了「怕上癮」主動戒掉

內政委員會不給李貞秀質詢？　內政部：若需要回應會跟主席說明

男籃「中韓大戰」票房開紅盤　新莊體育館票房已破5000人

台9線鳳林長橋路段施工　3／4起北上單線雙向通車

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

5檔明起「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

最貪消防署長黃季敏要入監！收賄1716萬藏金條　累計刑期55年8月

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母緊抱她痛哭陪走最後一程

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

【這後台太硬！】帶愛貓回老家秒黏虎爺「貼貼」不肯走　網笑：是在告狀嗎？

政治熱門新聞

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

賴清德財產申報曝！存款231萬、仍有742萬房貸　新購入基金1190萬

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰下令：任何資料一律不予提供

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

李貞秀陸配身份延燒　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

台北燈節展《這裡是上海》　民眾抗議：這裡是台灣

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

育兒減工時預算僅550萬？　北市：滾動檢討

北市推育兒減少工時　補助方式一次看

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

賴清德徵詢選桃園市長？　王義川鬆口：什麼可能都有、讓我再想一下

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

更多熱門

相關新聞

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　智慧低碳旅宿　

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　智慧低碳旅宿　

適逢2026年台灣燈會在嘉義盛大登場，長榮文苑酒店（嘉義）正式邁入開幕六週年里程碑！為回饋旅客，即日起至4月30日推出系列慶典，包含「縱貫日本．旬味列島」美食節、「Tech Living Stay」智慧住房專案，以及攜手在地達人的「阿里山深度走讀」。此外，會員單日消費滿2,000元即可參加Line@抽獎，總獎項達9,000組，總價值逾135萬元。

水上鄉以光影藝術迎接璀璨未來

水上鄉以光影藝術迎接璀璨未來

高鐵因應台灣燈會加開43班次列車　2/28起開放訂票

高鐵因應台灣燈會加開43班次列車　2/28起開放訂票

台灣燈會禮賓大使結訓　展現國際接待力

台灣燈會禮賓大使結訓　展現國際接待力

調查局力挺TEAM TAIWAN　應援中華隊短片曝光

調查局力挺TEAM TAIWAN　應援中華隊短片曝光

關鍵字：

台灣燈會嘉義TEAMTAIWAN青森睡魔大遊行

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面