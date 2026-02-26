台東縣稅務局新春團拜　表揚績優網路申報地政士及稅務志工

▲台東縣稅務局新春團拜。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣稅務局26日上午9時30分於該局大禮堂舉行新春團拜活動，並同步表揚過去一年表現優異的網路申報地政士及服務卓越的稅務志工。活動現場洋溢溫馨喜慶氛圍，展現團隊凝聚力與新春新氣象。

團拜儀式由局長鄭春祝帶領科室主管、全體同仁、受獎人員及退休同仁互道新年祝賀，隨後進行頒獎典禮。114年度績優網路申報地政士共7人獲獎，包括陳俊成、丁美雲、楊月珠、廖月瑛、楊佩佩、李淑子及蘇稔媛；另不動產移轉印花稅網路申報績優前三名為陳俊成、丁美雲及楊佩佩。鄭局長逐一致贈獎狀，肯定其積極配合推動稅務政策，推廣便捷的網路申報機制，實踐節能減紙與數位轉型目標。

此外，活動中亦表揚18位績優稅務志工，感謝其長期投入第一線服務工作，協助引導洽公民眾、提供諮詢與關懷服務，有效提升為民服務品質，強化便民與效率並重的稅務環境。

鄭局長表示，為照顧高齡、偏遠地區及行動不便民眾，稅務局持續優化各項便民措施，透過流程簡化與數位工具應用，減少民眾往返奔波，提升行政效能。未來將持續深化數位服務與流程再造，落實簡政便民精神，維護納稅人權益，打造更友善、高效率且具溫度的稅務服務環境。