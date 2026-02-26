　
社會 社會焦點 保障人權

「小爸爸」教練涉性騷復職繼續教　國中女嚇到請假不敢上學

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲彰化縣一名女國中生疑似遭到教練性騷霸凌。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女國中生指控長期遭男教練性騷擾、霸凌與體罰，但性平審議認為「查無此事」，家長極度憤慨提出申復；教練妻子則委屈澄清，強調一切皆為家長單方面誣告，並強調學校性平小組的調查報告已還丈夫清白，即將復職，而女學生則因心理恐懼而不敢到校，雙方各執一詞，讓這起校園性平案件陷入羅生門。

▲教練妻子 縣議員賴清美 受害女學生媽媽。（圖／民眾提供）

▲縣議員賴清美為女學生質詢教育處。（圖／賴清美提供）

被問到會不會覺得先生很委屈？該名教練的妻子今（26日）出面受訪無奈表示：「一定委屈啊，非常委屈啊！你沒有做的事情被人家這樣故意講，有時候就叫三人成虎，謠言隨便講，講久了人家就會相信，即使你沒做，你要怎麼去澄清？」

教練妻子指出，「所有的事情都有調查報告可以佐證，所有的調查的訪談紀錄通通都有，這部分就請司法調查還丈夫清白， 有做的事情我們就認或是道歉，但是沒有做的事情一定要還我們清白，不應該再這樣繼續鬧下去」。

▲教練妻子。（圖／民眾提供）

▲教練妻子澄清說明。（圖／民眾提供）

另一方面，得知教練已辦妥復職手續，女學生情緒非常激動，今天也不敢去學校。女學生的媽媽無奈地說，女兒最壞的打算就是轉學了。

女學生媽媽說．先生與教練是相識多年的拜把兄弟，女兒一出生，教練就主動想認她當乾女兒，孩子從小喊他「小爸爸」，兩家人關係十分親近，沒想到從國一開始，女兒卻遭到教練霸凌，甚至進一步發展為性騷擾。

女學生的母親指出，女兒曾在國一全中運比賽時，在場下遭教練從身後環繞，下半身緊貼臀部磨蹭，類似情況至少發生兩三次，有一次更是在公開比賽的二樓看台，女兒靠在欄杆上無處可逃，想離開時還被教練抓住，說是「在做動作示範」。

▲教練妻子 縣議員賴清美 受害女學生媽媽。（圖／民眾提供）

▲受害女學生媽媽說明。（圖／民眾提供）

母親心痛地說，後來女兒只要看到教練就會繞路走，結果又看到教練為其他女學生按摩大腿內側，讓夫妻倆震驚不已，直呼「被最信任的朋友背叛」。她也透露，調查中發現有其他女生也有類似遭遇，但最後都不了了之。

不過，也有其他學生家長出面幫教練澄清，強調教練當時是在運動後為女學生進行大腿內側的放鬆按摩，該名家長強調，自己當時人就在現場且全程知情同意，認為這僅是練習後的自然放鬆過程，並非惡意撫摸。她對教練遭指控性騷感到不平，質疑是有心人士偷拍並惡意鬧事，直言若正常的訓練放鬆被曲解，未來將無人敢參加練習，堅信教練是清白且遭到污衊。

▲彰化爆某國小附幼主任超收A錢，教育處回應。（圖／ETtoday資料照）

▲教育處回應。（圖／ETtoday資料照）

縣議員賴清美則表示，性騷擾就跟酒駕一樣都是「零容忍」，該名男教練對女學生按摩的舉動，「我身為一個母親，真的無法接受這樣的行為！」她呼籲教育處一定要硬起來處理，不能讓受害學生繼續活在恐懼中。

對此，教育處表示，該名教練已經完成復職，但今天請假並沒有到校上課，家長提出的申復案仍在審議中。為確保當事人權益，已訂於3月2日晚間召開申復審議小組會議，將確認申復審議決定書。因此，在完成所有法定程序前，將會依性別平等教育法第24條規定，採取必要處置，以保障學生的受教權與人身安全。


其他相關新聞：

彰化某國中教練涉性騷霸凌！校方悄悄復聘...學生嚇壞不敢上學

知名教練涉性騷還體罰！缺席逼蛙跳操場20圈　她控訴後慘被踢群

● 《ETtoday新聞雲》提醒您

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

