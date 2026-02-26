看診偷存私處照！婦科醫「電腦藏快2TB未成年性影像」　遭收押禁見

▲婦產科醫師利用看診時，偷存未成年病患私處照。示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

台南警方調查一名謝姓男子創立群組、持有兒少性影像的案件時，循線查到一名羅姓婦產科診所醫師，竟也在群組內，報請新北地檢署偵辦。檢方經搜索後，發現羅男值班室電腦內，藏有不少兒少性影像，光是電腦C槽就已使用800GB的容量，另外D槽300GB、隨身硬碟內也有870GB兒少性影像，加起來近2TB的容量。檢方認為，羅男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

根據檢方調查，羅男2020年間加入多個兒童、少年性影像群組，群組名稱都跟「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字眼有關，群組內也都以傳送、分享兒少性影像為主，羅男加入群組後，還將群組內成員傳送的兒少性影像上傳到記事本，讓先後加入的成員們都可以觀看。

而羅男2016年間以不明的方式先取得大量兒少性影像，2016年至2018年11月間，利用自己身為婦產科醫師前往醫院代訓期間看診、接觸病歷的機會，偷偷將多名兒童、少年病患的私密處照片存下。

▲羅男電腦內藏海量未成年性影像。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

檢方指出，羅男身為婦產科醫師，沒能恪遵職業道德及尊重他人隱私，僅為逞個人私慾，假藉職務之便，竟持有未成年兒童、少年病患的私處照，破壞社會秩序甚鉅，且其主觀上無視其所為業已嚴重影響兒童或少年身心健全發展，亦使兒童或少年將遭受不當形式之性剝削，更使兒童或少年可能淪為商品。

檢方認為，羅男涉犯兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項之散布兒童或少年為猥褻行為之影片罪嫌，以及同法第39條第2項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪嫌，向法院聲請羈押禁見羅男，並建請法院從重量刑。對此，新北地院裁准羈押禁見。