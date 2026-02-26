守護清新空氣　台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務

▲台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續守護台東空氣品質並提升民眾檢驗便利性，臺東縣環境保護局積極推動機車排氣定期檢驗服務。根據統計，台東縣機車到檢率113年達88.94%，114年提升至92.14%，成長3.2%，突破九成並名列全國前茅。為進一步擴大服務量能，115年將持續辦理偏鄉巡迴檢驗服務，預計前往東河、達仁、海端、金峰及延平等5鄉，規劃57場次巡迴檢測，將服務帶入社區，協助民眾就近完成檢驗，共同維護清新空氣品質。

臺東縣政府表示，縣府以打造健康宜居城市為施政核心，透過巡迴檢驗服務，積極改善偏鄉交通距離長、檢驗據點不足等問題，使環保服務更貼近日常生活。此舉不僅有效提升整體到檢率，也同步降低車輛排氣污染，展現台東兼顧環境保護與生活便利的治理成果，並持續朝聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」穩健邁進。

環保局指出，去年機車到檢率突破九成，各項管理與輔導措施已展現具體成效。老舊車輛納管率達86.41%，二行程機車到檢率83.4%，老車淘汰率15.61%。透過強化污染車輛管理與汰換機制，有效降低移動污染源排放量。未來將持續透過巡迴檢驗、宣導輔導與政策推動多管齊下，攜手民眾守護優質空氣環境。

環保局進一步說明，依《空氣污染防制法》規定，出廠滿5年的機車每年須於行車執照原發照月份前後一個月內完成定期檢驗；逾期未檢將處500元罰鍰，超過6個月未檢者再處3,000元罰鍰，最重可能註銷牌照，提醒車主務必留意期限以免受罰。

為實踐2050淨零碳排目標，機車排氣定檢不僅是法規要求，更攸關全民健康與環境永續。台東縣已全面停止寄發明信片通知，車主可申請「台東縣機車排氣定期檢驗E化通知」服務，輸入車牌與手機號碼後，系統將於定檢期間發送簡訊提醒，提升便利性與準確性。

相關定檢資訊可至「環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統」查詢，或撥打諮詢專線（089）221999轉291洽詢。環保局呼籲車主定期檢驗並妥善保養車輛，避免成為高污染車輛，共同打造清新無污染的台東。