　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護清新空氣　台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務

▲台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為持續守護台東空氣品質並提升民眾檢驗便利性，臺東縣環境保護局積極推動機車排氣定期檢驗服務。根據統計，台東縣機車到檢率113年達88.94%，114年提升至92.14%，成長3.2%，突破九成並名列全國前茅。為進一步擴大服務量能，115年將持續辦理偏鄉巡迴檢驗服務，預計前往東河、達仁、海端、金峰及延平等5鄉，規劃57場次巡迴檢測，將服務帶入社區，協助民眾就近完成檢驗，共同維護清新空氣品質。

臺東縣政府表示，縣府以打造健康宜居城市為施政核心，透過巡迴檢驗服務，積極改善偏鄉交通距離長、檢驗據點不足等問題，使環保服務更貼近日常生活。此舉不僅有效提升整體到檢率，也同步降低車輛排氣污染，展現台東兼顧環境保護與生活便利的治理成果，並持續朝聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」穩健邁進。

環保局指出，去年機車到檢率突破九成，各項管理與輔導措施已展現具體成效。老舊車輛納管率達86.41%，二行程機車到檢率83.4%，老車淘汰率15.61%。透過強化污染車輛管理與汰換機制，有效降低移動污染源排放量。未來將持續透過巡迴檢驗、宣導輔導與政策推動多管齊下，攜手民眾守護優質空氣環境。

環保局進一步說明，依《空氣污染防制法》規定，出廠滿5年的機車每年須於行車執照原發照月份前後一個月內完成定期檢驗；逾期未檢將處500元罰鍰，超過6個月未檢者再處3,000元罰鍰，最重可能註銷牌照，提醒車主務必留意期限以免受罰。

為實踐2050淨零碳排目標，機車排氣定檢不僅是法規要求，更攸關全民健康與環境永續。台東縣已全面停止寄發明信片通知，車主可申請「台東縣機車排氣定期檢驗E化通知」服務，輸入車牌與手機號碼後，系統將於定檢期間發送簡訊提醒，提升便利性與準確性。

相關定檢資訊可至「環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統」查詢，或撥打諮詢專線（089）221999轉291洽詢。環保局呼籲車主定期檢驗並妥善保養車輛，避免成為高污染車輛，共同打造清新無污染的台東。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電連2天遭提款！外資狂掃面板雙雄　暴買群創12萬張奪冠
獨／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11啟程
​外籍辣妹兵團攻陷民宿！獻技超銷魂..加價解鎖秒升天
快訊／台74線5大小車撞一堆！小黃車尾變形　5人送醫
裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

《被害人的告白》短片感動全場　嘉市詐騙損失下降

台東縣稅務局新春團拜　表揚績優網路申報地政士及稅務志工

台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

守護清新空氣　台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務

阿里山百年櫻王將盛開　雲端之森萬元客房第一排賞櫻

4年獲挹注1.3億優化農路　吉安鄉長贈花蓮分署感謝狀

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

《被害人的告白》短片感動全場　嘉市詐騙損失下降

台東縣稅務局新春團拜　表揚績優網路申報地政士及稅務志工

台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

守護清新空氣　台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務

阿里山百年櫻王將盛開　雲端之森萬元客房第一排賞櫻

4年獲挹注1.3億優化農路　吉安鄉長贈花蓮分署感謝狀

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

台9線鳳林長橋路段施工　3／4起北上單線雙向通車

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

5檔明起「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

最貪消防署長黃季敏要入監！收賄1716萬藏金條　累計刑期55年8月

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母緊抱她痛哭陪走最後一程

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

國情報告能解朝野僵局？　藍綠「打假球」不過是互留「相罵本」

【瞬間彈起】後車斗突爆跳！ 阿姨倒垃圾被「上鉤拳」擊倒在地

地方熱門新聞

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

高層工地風險升溫南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

更多熱門

相關新聞

海巡雷達偵測台東漁船失蹤　　3船員緊抓船底獲救

海巡雷達偵測台東漁船失蹤　　3船員緊抓船底獲救

2月25日14時，海巡署第十巡防區指揮部透過豐里雷達監控發現「東海漁港1號」漁船訊號消失，經與岸際守望哨交叉核對海面目標後，確認該船已於台東外海約2浬處翻覆，船上3名船員攀附於翻覆船體上等待救援。第十巡防區指揮部隨即啟動應變機制、通報第十五海巡隊調派線上巡防艇PP-3527艇，並自伽藍漁港增派CP-1060艇趕往救援，同步申請空勤總隊直升機支援。

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

台東縣役政表現亮眼　卑南鄉公所獲績優役政單位

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

貨車機車碰撞　騎士滑10公尺滾落路邊

貨車機車碰撞　騎士滑10公尺滾落路邊

防事故也防詐騙　太麻里警面對面守護長輩

防事故也防詐騙　太麻里警面對面守護長輩

關鍵字：

清新空氣環保局台東

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面