汐止火車站搶案！車手黑吃黑劫220萬　2男1女湖口休息站被逮

▲汐止警方會同國道警逮捕詐團黑吃黑3人組。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／新北報導

2月25日13時許，新北汐止火車站一帶發生一起現金遭搶案件。汐止警方獲報後當天14時許，在新竹湖口國道休息站查獲涉案3人，並起回現金220萬元。全案依刑法搶奪罪移請士林地檢署偵辦，警方表示，落網3嫌犯涉及投資詐遍被害人犯罪，警方將持續擴大追查。

警方表示，被害人林女（75歲）疑因陷入投資詐騙，25日當天依詐團指示前往汐止火車站附近欲交付220萬元現金給車手劉男（36歲）。未料交付款項之際，另名林男（29歲）突然現身搶奪裝有現金之背包，隨後與劉男一同搭乘接應車輛逃逸。

警方獲報後研判是詐團車手夥同外人黑吃黑、藉此侵吞被害人贓款，警方緊急成立專案小組，調閱周邊監視器畫面鎖定涉案租賃車輛，發現車輛沿國道一號南下逃逸，隨即通報國道警協助攔查，並向士檢報請指揮偵辦。

警方調閱租賃車E-TEC車行軌跡，發現車輛出現在新竹縣湖口服務區，會同國道警方前往查察，於服務區加油站內發現涉案車輛，當場攔查劉男、林男及駕車接應之王女（26歲）。

警方在車內當場起獲林女遭搶背包、現金220萬元，另查扣二級毒品依托咪酯、安非他命及吸食器等物品。經請示檢察官後，將3人依現行犯逮捕並移送偵辦。至於林女疑涉投資詐欺部分，警方表示將持續溯源追查幕後不法集團及金流去向。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相