國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普訪中倒數　盧比歐：美中關係已達到「戰略穩定」

▲▼美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

▲盧比歐長期被視為對中鷹派。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普預計訪問中國之前，國務卿盧比歐（Marco Rubio）於25日向媒體表示，華府與北京的關係已經達到某種「戰略穩定」狀態。

戰略穩定　盧比歐將隨川普訪中

盧比歐在訪問加勒比海島國「聖克里斯多福及尼維斯」（Saint Kitts and Nevis）時說，「我認為我們在雙邊關係中，至少在某種程度上，已經達到戰略穩定的狀態。」

他認為，雙方都已經意識到，「美中之間發生全面性的全球貿易戰，將對雙方乃至於全球造成深刻傷害。」

川普預計3月31日至4月2日訪問中國，這不僅是他第2任期首次訪中，也是2017年以來美國總統首次訪問北京。

《法新社》指出，盧比歐長期被視為對中鷹派，他與川普都將全球第二大經濟體中國視為必須被擊敗的競爭對手。儘管盧比歐早在2020年就被北京制裁，但他仍表示，身兼國安顧問的他，預計隨同川普出訪北京。

▼川普與盧比歐都將中國視為競爭對手。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普,盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

供應鏈與核談判　盧比歐點名2議題

盧比歐還表示，美國將持續針對供應鏈過度依賴中國等議題表達關切，並且誓言繼續推動中國加入與美俄的三方核協議，「他們已經公開表示不願意這麼做，但我們將繼續推動這件事，因為我們認為達成此類協議將對全球有益。」

本周稍早，美俄代表在日內瓦會面，討論「新戰略武器裁減條約」（New START）到期後的核武管控措施。儘管中國核武庫規模迅速擴增，但仍遠低於美俄兩國。

02/24 全台詐欺最新數據

