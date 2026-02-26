為何淋巴癌會讓人「突然沒了」！醫揭「侵略型」最危險關鍵

記者劉邠如／綜合報導

前主播吳中純罹患淋巴癌驟逝，讓家人相當捨不得，先生也感傷發文悼念愛妻。台北榮總腫瘤醫學部主治醫師陳志丞指出，一般人聞「淋巴癌」色變，認為印象中它是極為難纏的癌症，一旦罹患就難治癒。但其實淋巴癌有不同亞型，有的侵略性高、長得很快，有的則相對溫和、進展緩慢，臨床上最終差異非常大。他提醒，若是較惡性的淋巴瘤亞型沒有及時治療，有些病人平均「半年到一年之內會過世」，更可能因併發症「突然走掉」，民眾務必提高警覺。

●淋巴癌惡化有多快？醫：分「長得快」與「長得慢」

陳志丞說明，淋巴癌並非都能一概而論，而是有分不同亞型。如侵略性比較高、也就是「長得比較快的亞型」，以及「比較溫吞長得比較慢的」類型。兩者病程差異很大，並不是所有淋巴瘤都會迅速惡化。

他進一步指出，若是「比較溫和緩和型的淋巴瘤」，有些病人身上腫瘤數量不多，甚至「是可以觀察，不需要做任何治療」，且「有些人觀察個五年甚至十年，他的病情都不太會有變化」。

●侵略型惡化快「人突然就沒了」 關鍵在併發症與感染

陳志丞提醒，若遇上的是「比較積極侵略型的」淋巴癌，病程可能完全不同，也因此強調侵略型淋巴瘤長得快速，需要早一點積極治療。

陳志丞指出，若確診的是較惡性的淋巴瘤亞型，卻未接受治療，臨床上會直接告知病人：「平均大概是半年到一年之內會過世。」

但陳志丞也補充，這是未接受治療下的「平均預後」，實際惡化速度仍可能因人而異。畢竟淋巴癌的死亡風險不只來自腫瘤本身，還可能與併發症有關，包括若是碰到更糟的情況「腫瘤去壓迫到重要的器官」，以及淋巴瘤本身可能造成「免疫不全的疾病」，導致病人很容易因為免疫不全產生感染。他提醒，「有時候這些併發症一來，有時候病人就會突然走掉」，死亡時間也可能因此大幅提前。

●淋巴癌六警訊：燒、腫、癢、汗、咳、瘦 半年內瘦10%要注意

但一般人要如何察覺可能罹癌？陳志丞表示，臨床上常提到一個好記的口訣：「燒腫癢和咳嗽等」，也就是所謂的「淋巴癌六大症狀」。

他逐一解釋，「燒」指的是「無緣無故的發燒找不到原因」，而且「看起來不像是感染」，可能是「淋巴瘤本身引起的」；「腫」就是「淋巴結腫大」，民眾會「摸到身上有異常的腫塊」；「癢」則是淋巴瘤病人「很容易會有皮膚發癢的症狀」。

另外，「汗」指盜汗，病人「特別容易在夜間盜汗」；「咳」是咳嗽，因為有些「縱膈腔的淋巴瘤」會「很容易誘發咳嗽」；最後「瘦」則是體重減輕，「病人會體重減輕」。

至於體重減輕要怎麼判斷算不算警訊？陳志丞指出，身上的定義要特別有警覺：「你在半年內或者是不到半年的時間，你的體重就掉了10%，本來50公斤變成45公斤」，只要「在短時間內掉（體重）這個都要小心」，並強調「這些都是警訊」。

●慢性病、肥胖者要小心 環境暴露、免疫不足與感染都可能相關

至於哪些人較容易罹患？陳志丞表示，「造成淋巴瘤的原因非常多」，環境暴露也是常被討論的因素之一，包括「環境中的暴露（化學物質PM2.5）」等「其實是很常見的原因」。

臨床上也特別關心免疫相關族群。他指出，淋巴瘤「容易發生在免疫功能比較不足的病人」，例如「自體免疫疾病」，或「接受免疫治療的藥物」，都可能增加淋巴瘤發生風險。

此外，感染也可能是誘發因素之一。陳志丞提到，某些感染病原可能成為「刺激淋巴細胞癌化的因子」，因此「很容易導致淋巴瘤的發生」，較常被提到的包括「HIV」、「C肝病毒」、「EB病毒」以及「幽門桿菌」等。

他也提醒，若身上有「慢性發炎的現象」，因為慢性發炎會誘發「免疫系統的活化」，也可能「很容易導致淋巴瘤的產生」。另外，「文獻也有提到」肥胖族群可能處於「比較容易發炎的狀態」，因此「風險會比較高一點」，慢性病、肥胖者更要留意身體警訊。