內政委員會不給李貞秀質詢？　內政部：若需要回應會跟主席說明

▲內政部次長馬士元受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀的身份問題持續延燒，行政院長卓榮泰今（26日）在院會中提示，李的資格還未確認前，各部會一律不提供任何資料或機密資料。內政部次長馬士元說，會按照行政院指示辦理，在釐清爭議前不提供任何資料。另外，屆時若要質詢，馬說，會看主席如何裁示，內政部還是尊重國會，「如果說國會的委員會主席他有需要我們做回應的話，我們會跟主席說明」。

馬士元表示，卓院長已經有很明確指示，所以內政部會按照行政院的指示來辦理，就是不會提供任何的資料，直到這個爭議釐清之前。他強調，會等這個爭議釐清後，再來做後續的這樣的一個配套。

另外，針對民眾黨創黨主席柯文哲稱，若敢說陸配是外國人、陸配領我國的身分證不能參政，他就讓李貞秀下台？馬士元說，首先，還是按照《國籍法》規定，如果認定有雙重國籍的狀況，當然在從政的部分就會採取比較嚴格的解釋，還是回到法律面。

而內政部至今已三度函文李貞秀要提出放棄國籍證明，李貞秀有任何回覆嗎？馬士元說，內政部公文送去後，李女士宣稱她並沒有拆封內政部所送達的公文，「所以我們目前也沒有得到任何的回應」。按照法規來講，應該是要在就職之前要提出放棄國籍的申請，還是很期待李貞秀能提出相關的證明。

至於索資的部分，媒體問到，若透過黨團或是內政委員會決議來索取資料，是否可行？馬士元說，目前的認定是如果是合於規定的立委本人或者是黨團來索資的話，「我們就看索資的對象，我們會提供資料」。

由於行政院表態院長卓榮泰不會接受李貞秀質詢，未來內政部長、次長以及各署各司等人員，是否也不會接受李貞秀的質詢？馬士元說，委員會目前還沒有召開，也還沒選召委，「可能要看到時候內政委員會的一個狀況，但是因為院長已經有指示了，所以我們還是會按照院長的指示來進行」。

馬士元說，目前就是說因為在委員的資格的認定上還沒有辦法確認，「所以沒有辦法確認之前，當然就沒有辦法依照立委的職權行使方式」。

倘若李貞秀堅持一定要上台質詢的話，是否會變成「坐在下面不予理會」到狀況？馬士元說，這個可能要看現場的主席怎麼做裁示，因為內政部還是尊重國會，也會尊重委員會的主席的裁示，「那如果說國會的委員會主席他有需要我們做回應的話，我們會跟主席說明」。