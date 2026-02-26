　
大陸 大陸焦點 特派現場

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

▲張太太嘴角起水泡未理會。（示意圖／翻攝自微博，下同）

▲張太太嘴角起水泡未理會。（示意圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國陝西一名30多歲經營餐館的張太太（化名）近日因嘴角起小水泡，以為擦藥便會癒合，便未理會、未及時就醫，最終竟發展為「皰疹性腦炎」，不幸腦死。鄭州人民醫院皮膚科主任李天舉直言，「目前尚無法根治。」

據《縱覽新聞》報導，張太太平日工作勞累，日前感到嘴角刺痛並冒出小水泡，誤以為只是天氣乾燥或「上火」導致的爛嘴角，便自行塗抹消炎藥膏處理，未特別在意。不料水泡未見好轉，反而擴大，嘴角紅腫範圍持續加重。

家人曾替她找來涼茶等偏方，但症狀依舊未改善，甚至出現臉頰麻木。隨後張太太開始高燒、全身無力，並出現明顯嘔吐反應。當晚情況惡化，家屬見狀緊急送醫。

▲▼30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死。（示意圖／翻攝自微博）

經醫院檢查發現，她並非單純發燒，而是已出現嚴重感染，進一步進行腦部與血液檢查後，確診為皰疹性腦炎。醫師指出，最初嘴角的小水泡為單純皰疹病毒感染所致，病毒已侵入中樞神經系統，引發腦組織嚴重水腫與發炎，最終導致腦衰竭，被宣告腦死。

李天舉表示，單純皰疹病毒分為1型與2型，人類是唯一宿主，病毒感染後會終身潛伏於體內，當免疫力下降時可能復發，常見為口唇皰疹，但少數情況下可侵犯眼角膜或中樞神經，引發腦炎，「目前尚無法根治，治療以抗病毒藥物為主。」

醫師提醒，多數感染者症狀輕微甚至無症狀，但若出現「發燒、頭痛、意識改變」等情況，尤其曾有口唇皰疹病史者，應立即就醫，以免延誤黃金治療時機。

過年作息亂、暴食損正氣　醫教你3方式重建免疫力

過年作息亂、暴食損正氣　醫教你3方式重建免疫力

農曆春節假期結束後，不少民眾陸續出現感冒、腸胃不適、疲倦無力、精神不濟，甚至慢性病復發等情況。對此，中醫師莊可鈞表示，過年期間因作息紊亂、飲食過量，加上情緒與應酬增加，容易耗損身體「正氣」，年後反而是調整體質、重建免疫平衡的關鍵期，建議可做「飲食調整、穴位按摩、重建作息」。

新增25例流感重症　4歲男童「腦炎」住加護

新增25例流感重症　4歲男童「腦炎」住加護

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

「奇異果綠vs.金色」功效PK！助便秘、防感冒選對才有效

「奇異果綠vs.金色」功效PK！助便秘、防感冒選對才有效

孩子嘴巴「冒好幾個小洞」隔天全班停課！醫示警了

孩子嘴巴「冒好幾個小洞」隔天全班停課！醫示警了

