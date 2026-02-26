桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

▲張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐辦理情形，與學童排隊共進午餐。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市免費營養午餐政策實施屆滿三載，市長張善政今（26）日中午前往龜山區幸福國小視察國中小學生營養午餐辦理情形，並與學生共同用餐，關心午餐品質與在地食材供應狀況。張善政表示，自桃園率先推動國中小免費營養午餐政策以來，每逢新學期開學之際，都會親自走訪校園與學童共進午餐，實地瞭解菜色品質、食材供應狀況及學童對餐點滿意程度，確保政策落實並維持高品質供餐。

▲張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐辦理情形，與學童共進午餐。（圖／市府新聞處提供）

張善政視察行程中，市議員孫韻璇、陳雅倫、李宗豪等人都到場關心，教育局長劉仲成、農業局長陳冠義、衛生局長賈蔚、幸福國小校長鄭武信等人也陪同市長。

▲龜山區幸福國小今日的營養午餐菜色。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，今日午餐菜色營養均衡且豐富，充分展現市府跨局處協力成效，目前營養午餐政策由教育局統籌規劃推動、農業局優先媒合在地新鮮食材，並由衛生局嚴格把關食安標準，建構完整的守護體系。此外，幸福國小亦與欣興電子合作成立「幸福欣興農場」，將企業資源導入食農教育，讓學童親身體驗食物來源，培養對土地的尊重與感恩之心，此模式非常值得肯定。

▲張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐，校方與欣興電子合作成立「幸福欣興農場」，將企業資源導入食農教育。（圖／市府新聞處提供）

教育局局長劉仲成強調，桃園市自2023年2月起全面實施公私立國中小學生免費營養午餐政策，政策推動至今屆滿三週年，成效備受家長肯定。為進一步提升午餐品質，市府將原由家長負擔之餐費補助額度，由每餐45元調高至51元，並加計「三章一Q」及營養安心食材等相關補助，每餐總補助金額達到65.3元，提高學校採購食材的彈性，確保學童享用到營養均衡、來源透明且安全無虞的優質餐食。