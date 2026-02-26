　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

▲桃園市長張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐辦理情形，與學童排隊共進午餐。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐辦理情形，與學童排隊共進午餐。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市免費營養午餐政策實施屆滿三載，市長張善政今（26）日中午前往龜山區幸福國小視察國中小學生營養午餐辦理情形，並與學生共同用餐，關心午餐品質與在地食材供應狀況。張善政表示，自桃園率先推動國中小免費營養午餐政策以來，每逢新學期開學之際，都會親自走訪校園與學童共進午餐，實地瞭解菜色品質、食材供應狀況及學童對餐點滿意程度，確保政策落實並維持高品質供餐。

▲張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐辦理情形，與學童共進午餐。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐辦理情形，與學童共進午餐。（圖／市府新聞處提供）

張善政視察行程中，市議員孫韻璇、陳雅倫、李宗豪等人都到場關心，教育局長劉仲成、農業局長陳冠義、衛生局長賈蔚、幸福國小校長鄭武信等人也陪同市長。

▲龜山區幸福國小今日的營養午餐菜色。（圖／市府新聞處提供）

▲龜山區幸福國小今日的營養午餐菜色。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，今日午餐菜色營養均衡且豐富，充分展現市府跨局處協力成效，目前營養午餐政策由教育局統籌規劃推動、農業局優先媒合在地新鮮食材，並由衛生局嚴格把關食安標準，建構完整的守護體系。此外，幸福國小亦與欣興電子合作成立「幸福欣興農場」，將企業資源導入食農教育，讓學童親身體驗食物來源，培養對土地的尊重與感恩之心，此模式非常值得肯定。

▲張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐，校方與欣興電子合作成立「幸福欣興農場」，將企業資源導入食農教育。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政今日中午前往龜山區幸福國小視察營養午餐，校方與欣興電子合作成立「幸福欣興農場」，將企業資源導入食農教育。（圖／市府新聞處提供）

教育局局長劉仲成強調，桃園市自2023年2月起全面實施公私立國中小學生免費營養午餐政策，政策推動至今屆滿三週年，成效備受家長肯定。為進一步提升午餐品質，市府將原由家長負擔之餐費補助額度，由每餐45元調高至51元，並加計「三章一Q」及營養安心食材等相關補助，每餐總補助金額達到65.3元，提高學校採購食材的彈性，確保學童享用到營養均衡、來源透明且安全無虞的優質餐食。

 【更多新聞】

高速撞飛女騎士畫面曝！BMW猴急下車拔牌　網友怒：只關心車子

國1中壢段5車連環撞！現場慘狀曝　3線道一度封閉6人送醫

帶出國沒申報被扣押　價格翻倍！他繳300萬罰款贖765萬黃金

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電連2天遭提款！外資狂掃面板雙雄　暴買群創12萬張奪冠
獨／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11啟程
​外籍辣妹兵團攻陷民宿！獻技超銷魂..加價解鎖秒升天
快訊／台74線5大小車撞一堆！小黃車尾變形　5人送醫
裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

《被害人的告白》短片感動全場　嘉市詐騙損失下降

台東縣稅務局新春團拜　表揚績優網路申報地政士及稅務志工

台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

守護清新空氣　台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務

阿里山百年櫻王將盛開　雲端之森萬元客房第一排賞櫻

4年獲挹注1.3億優化農路　吉安鄉長贈花蓮分署感謝狀

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

《被害人的告白》短片感動全場　嘉市詐騙損失下降

台東縣稅務局新春團拜　表揚績優網路申報地政士及稅務志工

台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

守護清新空氣　台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務

阿里山百年櫻王將盛開　雲端之森萬元客房第一排賞櫻

4年獲挹注1.3億優化農路　吉安鄉長贈花蓮分署感謝狀

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

台9線鳳林長橋路段施工　3／4起北上單線雙向通車

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

5檔明起「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

最貪消防署長黃季敏要入監！收賄1716萬藏金條　累計刑期55年8月

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母緊抱她痛哭陪走最後一程

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

國情報告能解朝野僵局？　藍綠「打假球」不過是互留「相罵本」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

地方熱門新聞

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

高層工地風險升溫南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

桃園勞動行政拔頭籌　獲1700萬獎勵金

更多熱門

相關新聞

桃園多點直播2026棒球經典賽　為中華隊加油

桃園多點直播2026棒球經典賽　為中華隊加油

「2026年世界棒球經典賽」將於3月登場，桃園市長張善政今（25）日主持市政會議時表示，市府體育局今年攜手民間單位合作，擴大賽事直播規模，將於3月5日開幕戰中華隊對澳洲將於A19廣場進行直播，3月6日對日本、3月7日對捷克、3月8日對韓國連續三天比賽，市府同步在市府前廣場、A19廣場及中壢銀河廣場三處地點直播，讓更多市民擁有觀賽選擇，共同為中華隊加油。

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

桃園年貨大街iPhone 17、高麗菜「現買現抽」

桃園年貨大街iPhone 17、高麗菜「現買現抽」

守護國產黑毛豬　桃園建議中央豆渣轉化飼料

守護國產黑毛豬　桃園建議中央豆渣轉化飼料

關鍵字：

免費營養午餐實施屆滿三載張善政

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面