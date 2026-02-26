梁文傑Threads剛開就消失！認了「怕上癮」主動戒掉

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑春節期間開通了Threads帳號，並發了多篇貼文，但開工後帳號卻突然消失，令不少網友感到錯愕。梁文傑26日證實，帳號是他本人開通的，但後來覺得不太好，又自己停用了，不是被封鎖，「有時候發文會上癮，最好是把這種癮戒掉。」

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，自己畢竟是擔任發言人，在記者會上有些話比較不方便說，想說在Threads上面也許可以「講多一點」，才開設帳號。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



但梁文傑也說，他後來發現，開了帳號之後，話講多了也不好，所以目前又暫時停用，「是我自己停用的，不是被封鎖！」

梁文傑並強調，「大家知道，有時候發文會上癮，最好是把這種癮戒掉。」

▼梁文傑在Threads上回應民眾黨秘書長周榆修。（圖／翻攝Threads）



據了解，梁文傑過去擔任台北市議員時，經常在臉書上發文，談論的議題相當廣泛，除了政治、選舉外，有時連遊戲都會提及，甚至還曾評論過手機遊戲Pokémon GO。

不過，2023年2月開始擔任陸委會副主委後，梁文傑就主動將臉書鎖起來了，還向粉絲道歉，強調政府官員只能講政策，這幾年來也幾乎沒有在網路上公開談論政治。

▼梁文傑過去經常發臉書，還曾評論Pokémon GO。（圖／翻攝臉書）

