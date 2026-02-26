阿里山百年櫻王將盛開　雲端之森萬元客房第一排賞櫻

記者翁伊森／嘉義報導



一年一度的阿里山花季即將於 3 月 10 日隆重登場，標誌著粉色櫻花盛宴正式展開！除了備受矚目的百年蒸汽火車「黑頭仔」將於當日復駛，穿越粉紅林道，吸引無數鐵道迷朝聖外，位於遊樂園區核心位置的「阿里山賓館」更成為今年賞櫻的頂級首選。賓館內的百歲「櫻后」染井吉野櫻已含苞待放，入住萬元頂級客房即可免去奔波，於高山雲霧中獨享靜謐的賞櫻時光。

▲▼阿里山花季 3/10 夢幻開展！萬元入住「雲端之森」 近距離獨覽百年「櫻后」絕美風采 。（圖／阿里山賓館提供）

今年的花季由 3 月 10 日持續至 4 月 10 日。根據攝影專家觀察，目前園區內已由緋寒櫻、唐實櫻搶先揭開序幕，而指標性的「櫻王」與阿里山賓館 1913 舊事所前的「櫻后」染井吉野櫻也即將進入盛開期。緊接著，4 月上旬將由高砂櫻、關山櫻等重瓣類櫻花接棒，讓遊客在不同時節入園，都能領略截然不同的繽紛美景。

海拔 2,274 公尺的阿里山賓館，以「春櫻森活·詩意春光」為主題，推出全新升級的「雲端之森」頂級客房與套房。客房設計巧妙融合高山森林與檜木林相，透過大面積落地窗將自然光線與山嵐雲海引入室內，讓旅人在房內即可遠眺日出雲海。

根據最新訂房資訊，花季首日（3 月 10 日）入住阿里山賓館的房價約落在新台幣 17,000 元起。雖然房價不菲，但房客能享有「第一排」賞櫻權利，走出房門即可親近百年櫻后，免受人潮擁擠之苦。此外，花季期間入住指定房型還加碼贈送「賞櫻隨行包」，讓旅客在漫步沼平車站、阿里山詩路步道時，能更自在地享受森林雲瀑與粉紅櫻花交織的視覺饗宴。

阿里山賓館總經理王覺非表示，最高樓層客房「雲端之森」耗時一年打造無死角視野頂級客房，可以欣賞落日餘暉等美景；另外除了 3 月 10 日起的正式花季，民眾亦可參考 228 連假等時段提前上山走春，避開尖峰人潮。賓館周圍被扁柏與杉林環抱，無論是清晨的金橘色日出，或是日落時分的繽紛雲海，皆能讓旅人遠離紛擾，找回寧靜的節奏。

阿里山賓館表示，頂級客房「雲端之森」360度無死角視野全山景雙人房一泊二食定價35000元，180度視野的山景雙人房定價32000元。定價雖最高達3萬元，但實際售價180度視野山景房平日21000元、特殊假日27000元，360度視野山景房平日23000元，特殊假日只要29000元。