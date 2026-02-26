　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起全台有雨「連下6天」　3500公尺以上高山可望迎雪

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起受鋒面、東北季風及華南雲雨區影響，全台都有降雨機率，並持續影響到下周四，北部及東北部高溫略降，感受濕涼，且明天至下周日3500公尺以上高山有零星降雪機率。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周2波鋒面及東北季風影響，加上華南雲雨區東移，天氣相當不穩定。明天上半天鋒面通過，東北季風增強，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，中部、恆春地區及南部山區有短暫陣雨，其他地區為零星雨，全台都有降雨機率。溫度方面，北部及東北部高溫降為21至23度，各地低溫都在17至21度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，後天華南雲雨區及東北季風影響，北部及東北部較涼，中部以北、東半部及恆春有短暫雨，南部山區也有局部短暫雨，其他地區為零星雨。

林定宜表示，下周日東北季風減弱，華南雲雨區持續影響，中部以北、東半部、恆春地區及南部山區有零星短暫雨，南部平地為多雲。下周一另一波鋒面影響，北部及東北部有短暫陣雨，東部、東南部及恆春為局部短暫雨，南部也有零星短暫陣雨，各地都有降雨機率。

他表示，下周二鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼更明顯，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨。下周三、周四東北季風及華南雲雨區影響，水氣仍多。

他也說，明天至下周日3500公尺以上高山有零星降雪機率。另外，明天馬祖有低雲或霧，晚間沿海地區也有長浪機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電連2天遭提款！外資狂掃面板雙雄　暴買群創12萬張奪冠
獨／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11啟程
​外籍辣妹兵團攻陷民宿！獻技超銷魂..加價解鎖秒升天
快訊／台74線5大小車撞一堆！小黃車尾變形　5人送醫
裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台9線鳳林長橋路段施工　3／4起北上單線雙向通車

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

如何延緩帕金森氏症惡化？科學證實「4大黃金方程式」助患者遠離長期照護

台女童在澀谷被撞飛！他點名「日本4地常見」：尤其上班尖峰時刻

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！網點出1問題：直接吸就不行

明起全台有雨「連下6天」　3500公尺以上高山可望迎雪

2月底開始「好運上門四大生肖」　貴人降臨、財路大開

好市多買MacBook！用不慣「超過期限求退」　網傻：難怪漲會費

內湖大火母子奇蹟生還　資深消防員揭「3關鍵」讚：火場教科書自救

為何淋巴癌會讓人「突然沒了」！醫揭「侵略型」最危險關鍵

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

台9線鳳林長橋路段施工　3／4起北上單線雙向通車

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

如何延緩帕金森氏症惡化？科學證實「4大黃金方程式」助患者遠離長期照護

台女童在澀谷被撞飛！他點名「日本4地常見」：尤其上班尖峰時刻

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！網點出1問題：直接吸就不行

明起全台有雨「連下6天」　3500公尺以上高山可望迎雪

2月底開始「好運上門四大生肖」　貴人降臨、財路大開

好市多買MacBook！用不慣「超過期限求退」　網傻：難怪漲會費

內湖大火母子奇蹟生還　資深消防員揭「3關鍵」讚：火場教科書自救

為何淋巴癌會讓人「突然沒了」！醫揭「侵略型」最危險關鍵

台9線鳳林長橋路段施工　3／4起北上單線雙向通車

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

5檔明起「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

最貪消防署長黃季敏要入監！收賄1716萬藏金條　累計刑期55年8月

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母緊抱她痛哭陪走最後一程

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

國情報告能解朝野僵局？　藍綠「打假球」不過是互留「相罵本」

【枕頭縮水了...】狗狗硬要躺小抱枕上　整隻蜷縮成一團超萌XD

生活熱門新聞

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

好市多「優惠專案」悄悄變了！會員：很失望　風向超意外

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

「交到女友前每天買一股台積電」　單身男一個月獲利翻倍

買10多年不信！資深會員驚「真的會發生」

今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

去日本玩都刷2、3百塊　「卡費8萬」爆共鳴

鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

女高中生替失智翁拉褲穿鞋　暖哭萬人

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳

更多熱門

相關新聞

228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

228連假全台濕答答　明後天中部以北防較大雨勢

受鋒面及華南雲雨區影響，228連假全台都有降雨機率，明、後天中部以北有局部大雨機率，北台灣略為降溫。下周一另一波鋒面接力，各地降雨機率高，下周二、周三中南部也有局部較大雨勢。

228連假「中部以北防雷雨」　鋒面接力雨下6天

228連假「中部以北防雷雨」　鋒面接力雨下6天

北台灣降溫3地有雨　228連假全台濕答答

北台灣降溫3地有雨　228連假全台濕答答

未來一周3波鋒面接力　明天北東降雨機率增加

未來一周3波鋒面接力　明天北東降雨機率增加

台灣天氣多混亂？超商同時貼「2公告」全笑翻

台灣天氣多混亂？超商同時貼「2公告」全笑翻

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面