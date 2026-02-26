明起全台有雨「連下6天」　3500公尺以上高山可望迎雪

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起受鋒面、東北季風及華南雲雨區影響，全台都有降雨機率，並持續影響到下周四，北部及東北部高溫略降，感受濕涼，且明天至下周日3500公尺以上高山有零星降雪機率。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周2波鋒面及東北季風影響，加上華南雲雨區東移，天氣相當不穩定。明天上半天鋒面通過，東北季風增強，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，中部、恆春地區及南部山區有短暫陣雨，其他地區為零星雨，全台都有降雨機率。溫度方面，北部及東北部高溫降為21至23度，各地低溫都在17至21度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



林定宜指出，後天華南雲雨區及東北季風影響，北部及東北部較涼，中部以北、東半部及恆春有短暫雨，南部山區也有局部短暫雨，其他地區為零星雨。

林定宜表示，下周日東北季風減弱，華南雲雨區持續影響，中部以北、東半部、恆春地區及南部山區有零星短暫雨，南部平地為多雲。下周一另一波鋒面影響，北部及東北部有短暫陣雨，東部、東南部及恆春為局部短暫雨，南部也有零星短暫陣雨，各地都有降雨機率。

他表示，下周二鋒面通過，東北季風增強，北部、東北部轉涼更明顯，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨。下周三、周四東北季風及華南雲雨區影響，水氣仍多。

他也說，明天至下周日3500公尺以上高山有零星降雪機率。另外，明天馬祖有低雲或霧，晚間沿海地區也有長浪機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）