　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

▲▼嘔吐示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲春節期間民眾腹瀉就醫有八成是諾羅病毒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者許宥孺／高雄報導

依據疾病管制署監測統計，今年春節期間（2月15日至21日），全國腹瀉急診就診率9.84%，且諾羅病毒檢出率超過8成，新型變異株GII.17佔比顯著增加。高雄市衛生局提醒，新型諾羅病毒具高度傳播力、民眾普遍缺乏免疫力，一般酒精、洗手液無法有效殺滅病毒，易造成人口密集場所大規模群聚。

衛生局指出，新型諾羅病毒 「GII.17 變異株」只需極少量的病毒顆粒即可致病，且該病毒不具套膜，一般酒精或乾洗手液無法有效將其殺滅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼腸病毒,洗手,細菌,疾病,幼兒保健,校園衛生,防疫,幼兒,衛教,消毒,清潔,公共衛生。（圖／記者李毓康攝）

▲諾羅病毒用酒精殺不死，勤洗手、吃熟食最能防範。（圖／記者李毓康攝）

防範最有效的方法是「肥皂勤洗手」與「食物澈底煮熟」，尤其貝類（如牡蠣、蛤蜊）等高風險食材，且避免食用生食以降低感染風險。用餐前、如廁後及處理食材前，也務必以肥皂落實洗手五步驟。

衛生局提醒，若家中有人出現嘔吐或腹瀉症狀，應使用1000ppm漂白水進行環境擦拭；處理嘔吐物或排泄物，則需使用5000ppm漂白水，並於清理時配戴手套與口罩，避免吸入噴濺的病毒顆粒。此外，生病者應於症狀解除後至少48小時再恢復上班、上學，以阻斷病毒在公司行號內、校園內的傳播鏈。

▲▼諾羅。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局強調，國內流感、腸病毒疫情雖呈下降趨勢，但仍處於低度流行期，本週適逢各級學校開學，為避免病原體透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染嬰幼兒，幼教及托育機構人員與家長應加強教導學童落實以肥皂正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。幼童如經醫師診斷感染腸病毒、流感病毒，應在家休息並避免與其他幼童接觸，以降低造成交叉感染風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

駕艙機車最快下半年開放上路　交通部預告車輛檢測基準

清華大學高雄校區啟用　6大AI產業學位學程...10年進駐千名學生

育兒減工時！她預言北漂潮「不只1小時的差距」　網嘆：房價3千萬

清華大學2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝：庚子賠款退款

小孩折菜單被索賠480元！Cheap嘆「真的low爆了」　兩派戰翻

不斷更新／北市推育兒減少工時　南投：不排斥跟進…各縣市一次看

獨／台中人久等了！6.6萬坪新地標　「漢神洲際」傳4/10試營運

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

駕艙機車最快下半年開放上路　交通部預告車輛檢測基準

清華大學高雄校區啟用　6大AI產業學位學程...10年進駐千名學生

育兒減工時！她預言北漂潮「不只1小時的差距」　網嘆：房價3千萬

清華大學2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝：庚子賠款退款

小孩折菜單被索賠480元！Cheap嘆「真的low爆了」　兩派戰翻

不斷更新／北市推育兒減少工時　南投：不排斥跟進…各縣市一次看

獨／台中人久等了！6.6萬坪新地標　「漢神洲際」傳4/10試營運

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

登革熱境外移入+1！北部男遊馬爾地夫返台確診　疾管署通函示警

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

【瞬間彈起】後車斗突爆跳！ 阿姨倒垃圾被「上鉤拳」擊倒在地

生活熱門新聞

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

好市多「優惠專案」悄悄變了！會員：很失望　風向超意外

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

「交到女友前每天買一股台積電」　單身男一個月獲利翻倍

今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

去日本玩都刷2、3百塊　「卡費8萬」爆共鳴

女高中生替失智翁拉褲穿鞋　暖哭萬人

鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

更多熱門

相關新聞

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

英國26歲成人女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）曾在12小時內與1057名男子激戰爆紅。如今她再次引爆話題，她2月7日舉辦第二場「千人斬」活動，揚言打破自己上一次的千人斬紀錄。她更大膽宣告開放無套性愛，為了增加受孕機率，還特地將日期改到排卵高峰期。

遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫示警

遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫示警

流感增32重症、3死　14萬人腹瀉就醫

流感增32重症、3死　14萬人腹瀉就醫

高雄今年首例登革熱　印尼台商住院治療

高雄今年首例登革熱　印尼台商住院治療

20萬劑新型流感疫苗9月來台　目標補強老化抗體不足缺口

20萬劑新型流感疫苗9月來台　目標補強老化抗體不足缺口

關鍵字：

標籤:諾羅病毒腹瀉疫情防疫措施高雄衛生病毒變異

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面