酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

記者許宥孺／高雄報導

依據疾病管制署監測統計，今年春節期間（2月15日至21日），全國腹瀉急診就診率9.84%，且諾羅病毒檢出率超過8成，新型變異株GII.17佔比顯著增加。高雄市衛生局提醒，新型諾羅病毒具高度傳播力、民眾普遍缺乏免疫力，一般酒精、洗手液無法有效殺滅病毒，易造成人口密集場所大規模群聚。

衛生局指出，新型諾羅病毒 「GII.17 變異株」只需極少量的病毒顆粒即可致病，且該病毒不具套膜，一般酒精或乾洗手液無法有效將其殺滅。

防範最有效的方法是「肥皂勤洗手」與「食物澈底煮熟」，尤其貝類（如牡蠣、蛤蜊）等高風險食材，且避免食用生食以降低感染風險。用餐前、如廁後及處理食材前，也務必以肥皂落實洗手五步驟。

衛生局提醒，若家中有人出現嘔吐或腹瀉症狀，應使用1000ppm漂白水進行環境擦拭；處理嘔吐物或排泄物，則需使用5000ppm漂白水，並於清理時配戴手套與口罩，避免吸入噴濺的病毒顆粒。此外，生病者應於症狀解除後至少48小時再恢復上班、上學，以阻斷病毒在公司行號內、校園內的傳播鏈。

衛生局強調，國內流感、腸病毒疫情雖呈下降趨勢，但仍處於低度流行期，本週適逢各級學校開學，為避免病原體透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染嬰幼兒，幼教及托育機構人員與家長應加強教導學童落實以肥皂正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。幼童如經醫師診斷感染腸病毒、流感病毒，應在家休息並避免與其他幼童接觸，以降低造成交叉感染風險。