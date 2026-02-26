　
社會 社會焦點 保障人權

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

▲新竹縣一名17歲男高中生跑步時突然暈倒，老師與校護緊急對其CPR、電擊救回一命。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹縣一名17歲男高中生跑步時突然暈倒，老師與校護緊急對其CPR、電擊救回一命。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

新竹縣一所高中今(26)日上午驚傳學生運動時昏倒意外，一名17歲男學生在體育課跑步訓練至第4圈時，突然倒地失去意識，嚇壞師生。所幸老師第一時間施行CPR，校護也立即攜帶AED到場，判讀為可電擊心律，連續實施3次電擊，待消防人員抵達時，學生已恢復心跳並出現躁動反應，送醫後意識清楚、生命徵象穩定，預計可順利康復出院。

事件發生在今日上午8時30分許，當時學生正在操場進行跑步訓練，其中一名男學生卻突然倒地，校方立即啟動校園緊急應變機制，師長分工合作展開急救，把握黃金救援時間，新埔消防分隊高級救護技術員蔡煥龍表示，救護人員到場時，患者已恢復脈搏且有躁動情形，經評估生命徵象穩定後給予氧氣治療，隨即送醫。

▲新竹縣一名17歲男高中生跑步時突然暈倒，老師與校護緊急對其CPR、電擊救回一命。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹縣政府消防局每月均辦理「急救小教室」課程，鼓勵民眾積極參加。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹縣一名17歲男高中生跑步時突然暈倒，老師與校護緊急對其CPR、電擊救回一命。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹縣政府消防局5位消防人員，聯手老師、校護救回高中生。（圖／記者楊永盛翻攝）

收治學生的東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，患者到院時生命徵象穩定，不久即恢復意識，能正常對答，經心臟超音波與抽血檢驗，各項指數均無明顯異常，初步推測為致死性心律不整導致到院前心肺功能停止。此類情況雖少見，但偶發於年輕族群，常見於運動後，確切原因仍須後續追蹤釐清。

簡振宇強調，學生倒下後第一時間實施CPR是成功救回關鍵，從119派遣員線上指導、現場師長立即施作心肺復甦術、校護正確操作AED電擊，到救護人員接手後續處置，完整串聯「生命之鏈」，才能讓年輕生命從鬼門關前走回來。新竹縣政府消防局也表示，為提升全民自救互救能力，每月均辦理「急救小教室」課程，內容包含成人CPR、嬰幼兒急救及創傷止血包紮等，呼籲民眾踴躍參加，共同守護珍貴生命。

