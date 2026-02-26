推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

▲春水堂科技娛樂啟動「數位平權．跨界開轟，學習資源捐贈公益計畫」，由中華職棒大聯盟會長蔡其昌及參與的企業代表共同見證。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

當城市學生早已習慣用平板接軌世界，偏鄉學校卻仍為學習資源不足苦撐。數位落差正悄悄拉開下一代的未來距離，為落實數位閱讀平權，春水堂科技娛樂今（26）日啟動「數位平權．跨界開轟，學習資源捐贈公益計畫」，透過創新企業認養模式，成功媒合7家企業，將數位閱讀與線上學習資源送進全台20所偏鄉及棒球特色學校。

為了讓資源真正落地校園，「數位平權」從口號變成行動，春水堂科技娛樂發起公益捐贈計劃，串聯包括台灣金聯、臺灣產物保險、聖育科技、英威康科技、車博資訊、國峻營造與美無痕生物科技等 7 家企業組成「永續應援團」，對下一代進行教育投資，受惠的20所學校橫跨花蓮、台東、桃園、苗栗、新竹、台中、嘉義及屏東等 8 縣市，對象涵蓋了偏鄉校園、災區學校以及多所棒球訓練搖籃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該計畫核心以具備碳足跡標章的數位閱讀平台Hami書城，結合OMIA PLUS「學東西」線上課程服務，不僅響應教育部的「生生用平板」政策，更透過企業認養的穩定模式，讓數位工具走進教學現場，為偏鄉孩子打造一座跨越地理限制的雲端知識庫 。

春水堂科技娛樂、Hami 書城董事長孟義超指出，過去部分偏鄉學校曾因經費問題中斷合作，這次把資源重新送回孩子手中，數位工具若真正走進教學現場，將能發揮加乘效果。他強調，手機不只有娛樂，還具備學習價值，可以看書、聽書，甚至是使用AI工具輔助學習，應積極引導孩子，使其親近電子產品的目的不再僅止於遊戲；另外也觀察到，很多偏鄉弱勢學校面臨資源匱乏的挑戰，且多數預算往往優先投入硬體建設，導致軟體資源相對缺乏，而Hami書城與OMIA PLUS的雙平台資源，為全年齡層提供一個打破時空限制的數位平權環境。

此次受邀參與捐贈活動由中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，不論是打棒球的孩子，或是沒有打棒球的孩子，每個人在人生中都需要「奮力一擊」的機會，但更重要的是過程，這場公益行動整合企業力量，找出臺灣偏鄉需要支持的學校，為孩子創造更多學習機會，將知識裝進平板或手機等數位載體，讓孩子以最方便、快速的方式閱讀，有助解決過去實體書籍在運送與借閱上的不便，這樣的模式不僅是良好的企業公益實踐，也是能有效提升孩子閱讀的做法。

▲博客來近期發表BooksPad Kids兒童學練機，讓數位工具成為孩子學習的助力。（圖／博客來提供）

博客來亦發揮通路能量，去年推出首款自有品牌閱讀器後，也與元太科技及21家生態圈夥伴合作，為苗栗縣42所國小捐贈1,040台彩色閱讀器，並首度導入英文繪本資源，打造「雙語行動圖書館」，弭平城鄉數位閱讀差距。此外，根據站上銷售數據觀察，閱讀器已成為高黏著閱讀行為的重要推力，使用閱讀器的會員，其電子書平均購書量為整體會員的近3倍，顯示專屬閱讀裝置能有效深化閱讀頻率與內容投入度，進一步觀察市場變化，數位閱讀正朝向「全齡化與分眾化」發展。

博客來指出，童書與青少年文學類電子書業績年成長17%，銷售品項數成長24%；輕小說與漫畫/圖文書表現更為亮眼，年增達46%，顯示家長對電子書作為兒童閱讀載體的接受度快速提升。同時，「聲音經濟」在親子市場持續發酵，兒童聽書業績年成長23%，主要購買族群集中於30到49歲女性，「以聽代讀」逐步成為親子陪伴與學習的重要閱讀形式。近期發表的BooksPad Kids 兒童學練機，即鎖定學齡族群需求，也反映家長對護眼與數位學習工具結合的高度關注。