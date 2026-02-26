　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

春水堂科技娛樂啟動「數位平權．跨界開轟，學習資源捐贈公益計畫」（圖／記者洪菱鞠攝）

▲春水堂科技娛樂啟動「數位平權．跨界開轟，學習資源捐贈公益計畫」，由中華職棒大聯盟會長蔡其昌及參與的企業代表共同見證。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

當城市學生早已習慣用平板接軌世界，偏鄉學校卻仍為學習資源不足苦撐。數位落差正悄悄拉開下一代的未來距離，為落實數位閱讀平權，春水堂科技娛樂今（26）日啟動「數位平權．跨界開轟，學習資源捐贈公益計畫」，透過創新企業認養模式，成功媒合7家企業，將數位閱讀與線上學習資源送進全台20所偏鄉及棒球特色學校。

為了讓資源真正落地校園，「數位平權」從口號變成行動，春水堂科技娛樂發起公益捐贈計劃，串聯包括台灣金聯、臺灣產物保險、聖育科技、英威康科技、車博資訊、國峻營造與美無痕生物科技等 7 家企業組成「永續應援團」，對下一代進行教育投資，受惠的20所學校橫跨花蓮、台東、桃園、苗栗、新竹、台中、嘉義及屏東等 8 縣市，對象涵蓋了偏鄉校園、災區學校以及多所棒球訓練搖籃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該計畫核心以具備碳足跡標章的數位閱讀平台Hami書城，結合OMIA PLUS「學東西」線上課程服務，不僅響應教育部的「生生用平板」政策，更透過企業認養的穩定模式，讓數位工具走進教學現場，為偏鄉孩子打造一座跨越地理限制的雲端知識庫 。

春水堂科技娛樂、Hami 書城董事長孟義超指出，過去部分偏鄉學校曾因經費問題中斷合作，這次把資源重新送回孩子手中，數位工具若真正走進教學現場，將能發揮加乘效果。他強調，手機不只有娛樂，還具備學習價值，可以看書、聽書，甚至是使用AI工具輔助學習，應積極引導孩子，使其親近電子產品的目的不再僅止於遊戲；另外也觀察到，很多偏鄉弱勢學校面臨資源匱乏的挑戰，且多數預算往往優先投入硬體建設，導致軟體資源相對缺乏，而Hami書城與OMIA PLUS的雙平台資源，為全年齡層提供一個打破時空限制的數位平權環境。

此次受邀參與捐贈活動由中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，不論是打棒球的孩子，或是沒有打棒球的孩子，每個人在人生中都需要「奮力一擊」的機會，但更重要的是過程，這場公益行動整合企業力量，找出臺灣偏鄉需要支持的學校，為孩子創造更多學習機會，將知識裝進平板或手機等數位載體，讓孩子以最方便、快速的方式閱讀，有助解決過去實體書籍在運送與借閱上的不便，這樣的模式不僅是良好的企業公益實踐，也是能有效提升孩子閱讀的做法。

博客來推出首款「BooksPad Kids兒童學練機」（圖／博客來提供）

▲博客來近期發表BooksPad Kids兒童學練機，讓數位工具成為孩子學習的助力。（圖／博客來提供）

博客來亦發揮通路能量，去年推出首款自有品牌閱讀器後，也與元太科技及21家生態圈夥伴合作，為苗栗縣42所國小捐贈1,040台彩色閱讀器，並首度導入英文繪本資源，打造「雙語行動圖書館」，弭平城鄉數位閱讀差距。此外，根據站上銷售數據觀察，閱讀器已成為高黏著閱讀行為的重要推力，使用閱讀器的會員，其電子書平均購書量為整體會員的近3倍，顯示專屬閱讀裝置能有效深化閱讀頻率與內容投入度，進一步觀察市場變化，數位閱讀正朝向「全齡化與分眾化」發展。

博客來指出，童書與青少年文學類電子書業績年成長17%，銷售品項數成長24%；輕小說與漫畫/圖文書表現更為亮眼，年增達46%，顯示家長對電子書作為兒童閱讀載體的接受度快速提升。同時，「聲音經濟」在親子市場持續發酵，兒童聽書業績年成長23%，主要購買族群集中於30到49歲女性，「以聽代讀」逐步成為親子陪伴與學習的重要閱讀形式。近期發表的BooksPad Kids 兒童學練機，即鎖定學齡族群需求，也反映家長對護眼與數位學習工具結合的高度關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電連2天遭提款！外資狂掃面板雙雄　暴買群創12萬張奪冠
獨／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11啟程
​外籍辣妹兵團攻陷民宿！獻技超銷魂..加價解鎖秒升天
快訊／台74線5大小車撞一堆！小黃車尾變形　5人送醫
裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官
看診偷存私處照！婦科醫「電腦藏2TB未成年性影像」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

如何延緩帕金森氏症惡化？科學證實「4大黃金方程式」助患者遠離長期照護

台女童在澀谷被撞飛！他點名「日本4地常見」：尤其上班尖峰時刻

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！網點出1問題：直接吸就不行

明起全台有雨「連下6天」　3500公尺以上高山可望迎雪

2月底開始「好運上門四大生肖」　貴人降臨、財路大開

好市多買MacBook！用不慣「超過期限求退」　網傻：難怪漲會費

內湖大火母子奇蹟生還　資深消防員揭「3關鍵」讚：火場教科書自救

為何淋巴癌會讓人「突然沒了」！醫揭「侵略型」最危險關鍵

台積電失守2000！「股市冥燈」突喊：才買就擺爛　預告1事網求饒

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

如何延緩帕金森氏症惡化？科學證實「4大黃金方程式」助患者遠離長期照護

台女童在澀谷被撞飛！他點名「日本4地常見」：尤其上班尖峰時刻

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！網點出1問題：直接吸就不行

明起全台有雨「連下6天」　3500公尺以上高山可望迎雪

2月底開始「好運上門四大生肖」　貴人降臨、財路大開

好市多買MacBook！用不慣「超過期限求退」　網傻：難怪漲會費

內湖大火母子奇蹟生還　資深消防員揭「3關鍵」讚：火場教科書自救

為何淋巴癌會讓人「突然沒了」！醫揭「侵略型」最危險關鍵

台積電失守2000！「股市冥燈」突喊：才買就擺爛　預告1事網求饒

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

5檔明起「抓去關」新名單！載板股南電入列　全部處置到3／13

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

2026基隆滷肉飯節　邀民眾分享城市日常滋味

最貪消防署長黃季敏要入監！收賄1716萬藏金條　累計刑期55年8月

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母緊抱她痛哭陪走最後一程

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

國情報告能解朝野僵局？　藍綠「打假球」不過是互留「相罵本」

客戶七次買賣都指定他！永慶房屋林憶峰用誠實和細膩打造好口碑

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

生活熱門新聞

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

好市多「優惠專案」悄悄變了！會員：很失望　風向超意外

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

前國軍海龍蛙兵「瑞士飛香港」突失聯！好友急求救

「交到女友前每天買一股台積電」　單身男一個月獲利翻倍

買10多年不信！資深會員驚「真的會發生」

今全台30度！　228連假「北台灣變天」一圖看

去日本玩都刷2、3百塊　「卡費8萬」爆共鳴

鄭明典曝1變化：春雨特徵出現

女高中生替失智翁拉褲穿鞋　暖哭萬人

澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳

更多熱門

相關新聞

周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

從國中會考到高中學測、分科測驗，數學始終是影響升學表現的關鍵科目之一，但不少學生卻因觀念不清、公式死背，導致成績難以突破。創立於2010年的「周杰數學」，累積近20年教學經驗，集結專業國高中數學老師團隊，專注於會考數學、學測數學與分科數學教學，以「理解為本」的教學方式，幫助學生真正掌握數學邏輯，也因此成為家長心中台北高中學測數學補習班推薦的熱門選擇。

國中生最愛書籍曝光！高雄國中生閱讀力升級

國中生最愛書籍曝光！高雄國中生閱讀力升級

越活越燦爛！30＋必學人生課題

越活越燦爛！30＋必學人生課題

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場

700張中鋼全賣光！不敗教主出手捐車助花蓮人

700張中鋼全賣光！不敗教主出手捐車助花蓮人

關鍵字：

數位閱讀數位平權城鄉教育偏鄉學習

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面