聽眾分享「戰地護士」情緣還想金援180萬　電台主持人揭穿騙局

▲戰地護士的「粉紅陷阱」？電台名主持人素蘭空中急攔阻，守住老翁180萬退休金。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



春寒料峭的農曆年節，本應是團圓喜慶的日子，卻差點演變成老人家晚年的破財噩夢。知名電台主持人素蘭在年初三的現場節目中，靠著敏銳的專業直覺與溫柔堅定的聲音防線，成功攔阻了一樁高達180萬元的異國愛情詐騙，保護了聽眾林大哥辛苦一輩子的積蓄。

故事發生在大年初三，長期收聽節目的68歲林先生打進Live現場分享喜悅。喪偶五年的他，語氣中帶著羞澀，透露最近在網路上認識了一名自稱在敘利亞服役的英國籍戰地護士「Luca」。林先生表示，對方每日以英文情書噓寒問暖，更分享多張充滿愛心的戰地救護照片，令他深感「晚年桃花」降臨，甚至動念匯款180萬元幫助對方支付「退役違約金」，以便來台共度餘生。

主持人素蘭一聽到「戰地護士」、「敘利亞」、「違約金」等關鍵字，立刻察覺有異。她不僅以多年廣播經驗指出這與「詐騙劇本」如出一轍，更直接點破對方提供的照片恐為「AI合成」。素蘭在節目中嚴肅地提醒：「真正的桃花不會急著跟你要錢！」她溫柔地勸導林大哥立刻關機、報警，並心疼地表示，歹徒看中的不是老人家的人格，而是那本厚實的存摺。

這通Call-in電話在驚心動魄中掛斷，素蘭隨即為深受打擊的林先生點播蔡琴的《被遺忘的時光》，希望能撫慰那顆受傷卻依舊善良的心。

「金牌主持營」表示，廣播人除了陪伴，更應是社會的防禦網。此次事件凸顯了熟齡族群因寂寞而容易陷入的心理盲點。專家呼籲，家中長輩若出現突然的異國網戀或異常金流，親友應多加關懷。正如素蘭在節目中所說：「把那180萬留給自己，吃一頓好的晚餐，去看世界真正的風景。」真實的溫暖，永遠勝過螢幕另一頭虛假的情書。