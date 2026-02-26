　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2月底開始「好運上門四大生肖」　貴人降臨、財路大開

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲2月底開始，運勢高漲的四大生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

二月底開始，整體運勢悄悄翻轉，有些生肖率先站上順風位置，無論是事業發展、財務布局，還是合作機會，都出現明顯回溫跡象。關鍵時刻若能掌握判斷、果斷行動，更容易把好運轉化為實際成果。這波能量轉強的節點，讓部分生肖在職場與財富面同步受惠。究竟是哪四個生肖好運上門呢？一起來看看。

生肖鼠
屬鼠的人，從本月底開始財運與機會運同步升溫。生肖鼠的人向來觀察敏銳，這段時間對市場動向與趨勢變化格外有感，特別容易提前嗅到商機。不論是科技新題材，還是傳統理財布局，都有機會因判斷精準而搶得先機。此外，人脈運也悄悄打開，透過交流與合作認識關鍵人物，資源逐步到位。只要維持冷靜與果斷，財富累積的速度將比預期更快。

生肖龍
2月底開始，屬龍的人事業格局明顯放大，原本醞釀中的計畫逐漸成形，甚至可能迎來重要合作或關鍵專案，讓你站上更高的位置。屬龍的朋友領導力與統籌能力在此時特別突出，能整合團隊資源、推動進度，也因此更受信任與倚重。合作運同步走強，容易吸引優質夥伴加入。隨著影響力提升，實質回報也會跟上，事業與財務都展現穩健上揚的趨勢。

生肖猴
屬猴的人2月底開始，創意能量全面啟動。他們擅長跳脫框架思考，這段時間靈感頻出，特別適合開拓新領域或嘗試不同合作模式。在競爭環境中，他們能以新穎想法突圍，為自己創造更多可能。偏財與副業運勢也逐漸走強，只要勇於嘗試，就有機會把點子轉化為實際收益。靈活應變的優勢，將成為拓展財路的重要關鍵。

生肖雞
2月底開始，屬雞的人迎來努力開花結果的時刻。屬雞之人一向踏實負責，這段時間在工作上的付出容易被看見，獲得肯定甚至升遷機會。薪資與獎金表現也有望隨之提升，整體財運穩定成長。同時，他們對金錢規劃更為謹慎，懂得精準配置收入與支出，讓資產逐步累積。在穩健經營與務實態度之下，財富基礎將更加扎實。

02/24 全台詐欺最新數據

ET快訊
台積電連2天遭提款！外資狂掃面板雙雄　暴買群創12萬張奪冠
獨／盧秀燕訪美11天時間曝光　3／11啟程
​外籍辣妹兵團攻陷民宿！獻技超銷魂..加價解鎖秒升天
快訊／台74線5大小車撞一堆！小黃車尾變形　5人送醫
裝可憐拒認罪！社工陳尚潔獨白27分鐘　感性喊話剴剴...法官
看診偷存私處照！婦科醫「電腦藏2TB未成年性影像」

