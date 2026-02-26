蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

▲在苗栗頭份舊車站旁傳承一甲子年的「圓光排肉餐盒」，背後藏著一段動人故事。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在苗栗頭份舊車站旁，有一股飄香超過半世紀的鹹香味，是無數在地人與旅人共同的記憶。傳承一甲子年的「圓光排肉餐盒」，背後藏著一段動人故事。老闆娘魏鳳珠，當年曾是客運上亮眼的車掌小姐，嫁給先生後，換下制服、走進高溫廚房，接下公婆的雜貨店，只為了守護那一盒盒「蓋著棉被」的溫暖便當。

▲魏鳳珠原是車掌小姐，為愛走入廚房。（圖／記者游瓊華翻攝）



民國70年代，當時的頭份舊車站是早期公路局金馬、金龍客運站，更是是整座城市的交通心臟。天未亮，車站外就人聲鼎沸，擠滿南來北往的旅客與辛勤勞動的工人。

看著車站外那些清晨就在寒風中等車、餓著肚子的旅客，魏鳳珠心想：「這些去外地奔波、去工廠上班的人，不吃頓飽飯，哪來的體力？」魏鳳珠毅然決然把從公婆手中接手的冰菓店轉型，堅持每天清晨4點摸黑起床備料，只為在6點整準時端出熱騰騰的便當，讓離鄉背井的工人和遊子，在上車前能吃上一口最紮實的慰藉。

▲圓光便當店特別的「蓋棉被」包溫法，成為當地最特殊景象。（圖／記者游瓊華翻攝）



走進圓光，最令人驚奇的莫過於被厚實棉被層層包裹的飯盒。魏鳳珠笑著解釋，早期沒有保溫設備，靈機一動「幫便當蓋棉被」，沒想到這一蓋就是60個年頭，也成為全台罕見的保溫奇景。

在求快求變的現代，魏鳳珠依然堅持「笨方法」。招牌肉排嚴選高成本的溫體豬肉，絕不用冷凍肉，再以傳承一甲子的獨門秘方醃製。為了把關品質，這份美味機密至今她仍親力親為，連白米都指定台東好米。她直言：「沒有捷徑，就是要用心。」

▲鹹香的肉排、滷蛋，至今是無數人心中的牽絆。（圖／記者游瓊華翻攝）



如今，即使店面隱身角落，這份滋味依然是無數人心中的牽絆。許多當年提著便當去外地打拼的年輕人，如今已滿頭白髮，他們不僅從雲林、新竹專程驅車前來，甚至還有遠從台東、或是長年旅居國外的鄉親，回台第一件事就是直奔這裡，帶上幾個便當解一解鄉愁。