台積電失守2000！「股市冥燈」突喊：才買就擺爛　預告1事網求饒

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台積電（2330）在創下2025元新高後，今（26）日失守兩千大關，收在1995元。被網友認證為「反指標女神」、「股市冥燈」的巴逆逆稍早發文，哀怨直呼剛買完台積電，股價就「原地擺爛」，更預告下周將回台重返台股，此話一出狂吸大批網友洗版，直呼「妳可以定居國外，放過台股吧！」

反指標女神出手！台積電創新高後「原地擺爛」

巴逆逆在臉書發文抱怨，「不是，可以不要我買完就先決定休息一下嗎？」她透露，雖然不擔心台積電的長期走勢，但對於剛進場股價就陷入震盪感到很煩。

隨著，她笑稱，下周要回台灣「重回無敵台股」了；而網友也紛紛將今日台股的震盪與台積電的跌勢，開玩笑歸咎於她的「法力」，不少人更擔憂，女神歸國後，台股恐面臨更劇烈的波動。

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

下周台股要打王？網求女神「放過台股」

對於「女神」即將歸國的消息，社群平台瞬間湧入大量留言，投資人紛紛對下周行情戰戰兢兢，甚至有人開玩笑要求她繼續留在國外，「歐洲那麼舒服就不要回來了」、「禮拜二再回來，求求妳」、「下禮拜台股要打王了，希望它扛的住」、「可以的話就去環遊世界吧！別回來了」。

另外，大票網友也洗版回應，「原來是被妳打下來的」、「台股最大利空」、「不可能這麼準吧」、「空手等妳很久了」、「崩盤訊號回來了」、「大回測就靠妳啦」。

台積電失守2000關卡 大盤衝高後震盪收平

台股今日以上漲44.69點開出，指數呈現開高走平態勢，盤中最高觸及35579.34點，隨後賣壓湧現回落，終場收在35414.49點。而台積電在創下新高後今日表現疲軟，終場下跌20元、收在1995元。

