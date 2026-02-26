　
地方 地方焦點

嘉義長榮文苑攜手台灣燈會 　推出低碳智慧旅宿體驗

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）慶六週年！結合台灣燈會 打造「日本旬味」與「智慧低碳」旅宿新體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）慶六週年！結合台灣燈會 打造「日本旬味」與「智慧低碳」旅宿新體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢2026年台灣燈會在嘉義盛大登場，長榮文苑酒店（嘉義）正式邁入開幕六週年里程碑！為回饋旅客，即日起至4月30日推出系列慶典，包含「縱貫日本．旬味列島」美食節、「Tech Living Stay」智慧住房專案，以及攜手在地達人的「阿里山深度走讀」。此外，會員單日消費滿2,000元即可參加Line@抽獎，總獎項達9,000組，總價值逾135萬元。

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）慶六週年！結合台灣燈會 打造「日本旬味」與「智慧低碳」旅宿新體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

咖啡廳自助餐即日起至4月底推出日本美食節，主廚團隊規劃八大主題餐區，帶領賓客橫跨日本列島。亮點包含東北與關東的「醋味噌拌鮮貝」、北海道經典「鮭魚鏘鏘燒」、山林風味「朴葉味噌牛肉」及「狩人石鍋炊飯」。現場更提供現點現做的名古屋味噌烏龍麵及日式舒芙蕾鬆餅，並開放期間限定「松露風味蒸龍蝦」超值加價購，打造究極美饌體驗。

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）慶六週年！結合台灣燈會 打造「日本旬味」與「智慧低碳」旅宿新體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

迎向六週年，酒店深化永續承諾，除通過國際溫室氣體盤查，更與在地企業「威柏科技」合作。「Tech Living Stay」住房專案（即日起至6月30日）每房6,990元起，入住即可獲贈價值最高2,890元的科技好禮（藍牙喇叭、高速吹風機或電動刮鬍刀三選一）。客房內更提供氮化鎵高速充電器與磁吸三合一充電架免費體驗，展現低碳俐落的3C生活。

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）慶六週年！結合台灣燈會 打造「日本旬味」與「智慧低碳」旅宿新體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）推「智慧低碳」旅宿新體驗，也能在香氛中入眠，還能在房內大肆 K 歌，讓飯店就是遊樂場。（圖／記者翁伊森攝）

為推廣永續旅遊，3月至5月底推出「阿里山深度走讀」三天兩夜專案，由專業團隊領軍，探索林相轉變與聚落記憶。行程特別安排入住海拔最高的「阿里山賓館」，引領賓客在慢步履中重溫山林感動。

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）慶六週年！結合台灣燈會 打造「日本旬味」與「智慧低碳」旅宿新體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

長榮文苑酒店（嘉義）總經理蘇筱斐表示：「我們期許結合在地旬味、科技實踐與山林走讀，引領旅客感受嘉義之美，實踐友善環境的永續旅宿藍圖。」

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）慶六週年！結合台灣燈會 打造「日本旬味」與「智慧低碳」旅宿新體驗 。（圖／記者翁伊森攝）

