政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提升托育擴量、智慧教育　陳見賢推「兒少政策藍圖」守護新世代

▲新竹縣副縣長陳見賢26日針對青年與育兒家庭提出完整兒少政策藍圖。（圖／陳見賢辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢今（26日）表示，新竹縣有約9萬多名15歲以下學童；在少子化時代，每一個孩子都是珍貴的資產，而新竹縣是全台科技重鎮，家長多為雙薪家庭，時間與照顧壓力同時存在，因此他針對青年與育兒家庭提出完整兒少政策藍圖，強調「投資孩子，就是投資城市競爭力」，以數據為本，回應家長最真實的焦慮。

陳見賢說，第一步是「減壓」，未來將研議提升育兒津貼與托育補助額度，並持續擴充公共托育、公立幼兒園與準公共托育量能，讓家長不用為排隊名額焦慮。同時，推動課後照顧延長補助，減輕家長晚間接送與安置壓力。

在早期療育方面，陳見賢表示，0至6歲是發展關鍵期，將強化早療篩檢密度與專業人力配置，縮短等候期，並整合親職支持與兒少保護網絡，建立跨局處合作機制，讓高風險家庭及早被看見、及早介入。

教育層面則以「縮短城鄉差距」為核心。陳見賢提出，引進特色教育資源至偏鄉學校，包括科技課程、藝術教育與跨域實作課程。同時導入智慧輔助教學系統，透過數據即時掌握學生學習落點，讓老師不再只靠經驗判斷，而是有科學依據協助孩子補強。面對近年詐騙案件年輕化趨勢，提出加強校園網路安全教育與反詐騙課程，結合警政單位與數位團隊，讓孩子從小建立防詐意識。

此外，將建置「科技藝術學習雲」平台，整合藝文資源數位化，讓孩子在科技縣市中，也能培養美感素養與創造力。針對弱勢學生，則規劃「就近升學扶助計畫」，提供課輔資源與升學銜接輔導，避免家庭經濟條件成為教育天花板。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

