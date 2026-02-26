清華大學高雄校區啟用　6大AI產業學位學程...10年進駐千名學生

▲國立清華大學高雄校區正式啟用。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

國立清華大學應高雄市政府邀請，於蓮池潭畔設立高雄校區，今（26）日舉行啟用儀式，未來將申設6大國家重點領域碩博士學位學程，並持續推動教學大樓建設，今年9月將有第一批15名碩士研究生入學，預估未來十年內將有千名學生、百名教師進駐。市長陳其邁致詞時強調，這是他擔任市長最重要的一件事情，「清大到高雄的重要性不亞於台積電」。

陳其邁表示，繼去年陽明交通大學高雄校區啟用後，清華大學高雄校區今日亦正式啟用，象徵高雄邁向產學共創與在地人才培育理念的實踐。園區位於南部半導體S廊帶核心，緊鄰台積電楠梓廠與高鐵左營站，聚焦半導體、人工智慧及淨零碳排等領域，促成頂尖學術研發與在地產業鏈緊密接軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁表示，清大高雄校區重要性不亞於台積電。（圖／記者許宥孺攝）



陳其邁指出，「城市的競爭即是人才的競爭」，高雄高科技產業非常多，如日月光、台積電以及許多科技公司夥伴；而過去存在高教量能南北不平衡狀況，這是他擔任市長最重要的一件事情，他必須為未來5年、甚至20年以後的高雄產業發展做紮實與關鍵性的決定，清華大學設立高雄校區對於他、高雄而言，是至關重要的事情，重要性不亞於台積電來高雄投資。

▲清華大學校長高為元（左一）。（圖／記者許宥孺攝）



清華大學校長高為元表示，一年半前與高雄市政府討論高雄設校時，了解市長對高雄的規劃與期許，最讓他感動的是高市府積極度與魄力，希望帶給高雄市民一個更永續、更有選擇的未來，他非常高興可以參加這麼有意義的發展，也希望透過在地連結，包括在地高校、在地企業與清大校友，一起把這件事情做好。

清華大學副校長嚴大任於簡報中指出，高雄校區建設將分階段推動。目前已完成進修一館整建啟用與研究所招生作業；未來將申設6大國家重點領域碩博士學位學程，包括半導體先進製造封測與創新材料、人工智慧、智慧製造、永續創新與綠色科技、永續領導與都市轉型、智慧機器人等方向，並推動進修二館、產學二館、產學三館與研教大樓建設，完善研究與教學環境。

▲國立清華大學高雄校區位於蓮池潭畔，校方將持續推動教學大樓建設。（圖／記者許宥孺攝）



清華大學預估，未來10年內高雄校區將有約1000名學生與100名教師進駐，形成從基礎研究到產業應用的完整創新生態系，成為南台灣高階人才培育與科技創新的重要基地。今年9月，永續管理與氣候政策研究所首屆15名研究生將正式入學，象徵清華永續與氣候治理人才培育體系在南台灣全面啟動。