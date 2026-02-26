《被害人的告白》短片感動全場　嘉市詐騙損失下降

▲▼ 警企聯手護嘉園！嘉市警攜手元大人壽發表「防詐秘笈」「被害人的告白」引熱淚 地政攔阻短劇笑中帶淚揭騙局 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



面對日新月異的詐騙手法，嘉義市政府今日於鈺通飯店舉辦「防詐秘笈：10 個常見案例破解」發表記者會。由嘉義市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠，偕同嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、警察局長陳明志、元大人壽副總經理蔡瓔琪、藝術家 SMART 莊信棠及里長群，共同完成「防詐手冊開頁儀式」，象徵嘉義市結合公部門、企業與藝文界，構築堅實的防詐護城河。

記者會現場播放由嘉義地檢署指導、警察局製作的紀錄短片《被害人的告白》。影片中被害人語氣顫抖地敘述，起初僅是購買 399 元的兒童旅行箱，最終卻陷入詐騙陷阱，被騙走高達 1,485 萬元。被害人含淚感謝家人的包容，讓他有勇氣站出來警示社會；真實的悔悟讓全場動容。隨後，由地政事務所與幸福樂齡教育協會組成的素人劇團，以沉浸式話劇重現理財專員如何洗腦民眾抵押房產，以及警方現場拆穿車手面具的關鍵時刻，場面生動逼真。

本次發表的「防詐秘笈」特別邀請 SMART 老師操刀，由人氣角色「警察大白熊」擔任大使，將硬邦邦的政令轉化為圖文並茂的 10 大手法解析。手冊更首創「黃金 24 小時搶救行動」指引，教導市民受騙當下的關鍵應對程序。

警察局長陳明志指出，根據 165 打詐儀錶板數據，嘉義市防詐工作已見具體成效。民眾財損金額呈現顯著下降趨勢：

113 年： 月平均損失 1.25 億元。

114 年： 降至月平均 8,080 萬元。

115 年 1 月： 進一步降至 5,214 萬元。

此外，114 年共破獲 58 件詐欺集團，逮捕 496 人，查扣不法所得 6,435 萬元。副市長林瑞彥強調，詐騙是全民公敵，感謝元大人壽履行企業責任，也呼籲市民善用這本秘笈，共同守護財產安全，落實「識詐、阻詐、懲詐」的防護網絡。