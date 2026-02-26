范雲批藍白卡5億育嬰預算　藍營攤協商時序：是綠營否決先行動支

▲民進黨立委范雲。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委范雲近日提及勞動部去年推出的兩大育嬰措施今年已上路，但5億補助卻遭藍白卡關。對此，國民黨團怒轟范雲扭曲事實、混淆視聽；實情是，日前在協商時，民進黨團說「總預算要過就是要全部過」，否決了國、眾兩黨提出之「新興計畫同意先行動支」提案。民進黨寧可把全民福祉當作籌碼進行包裹式勒索，也不願讓急迫的民生法案先行，這就是標準的綁架民生。

針對范雲言論，國民黨團指出，范雲企圖混淆視聽。真正為了政治算計、不惜犧牲年輕家庭權益與育嬰預算的元凶，正是民進黨團。國民黨團攤開協商時間軸，讓事實說話，戳破民進黨的政治謊言。一、 在野黨主動提「先行動支」救民生，民進黨卻刻意阻撓：國民黨與民眾黨團深知民生經濟與育兒政策刻不容緩，為讓良善政策及早落實，早已主動提出「有關民生的新興計畫預算讓行政院先行動支」之提案。今年 1 月 22 日，更由國民黨立委羅智強與民眾黨立委黃國昌主動召集朝野黨團協商，積極為民生預算尋求解套。然而，民進黨團卻毫無誠意、百般推託，導致協商破局。

二、 民進黨傲慢嗆「總預算要過就是要全部過」，坐實政治勒索。在 1 月 28 日的院長協商中，民進黨團態度傲慢，悍然拋出「總預算要過就是要全部過」的霸道主張，再次否決國、眾兩黨提出之「新興計畫同意先行動支」提案。民進黨寧可把全民福祉當作籌碼進行包裹式勒索，也不願讓急迫的民生法案先行，這就是標準的綁架民生。

三、阻擋「5億元育嬰留停獎勵預算」的黑手就是民進黨：正因為民進黨團這種「全拿否則免談」的傲慢態度，才直接導致「勞動部配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主5億元」的關鍵預算遭到封殺！這筆預算本應是支持減輕年輕父母負擔的及時雨，如今卻淪為執政黨政治鬥爭的犧牲品。范雲委員不檢討自家政黨剝奪育兒資源的錯誤，竟還企圖甩鍋給在野黨，令人遺憾。

國民黨團嚴正敬告民進黨團與范雲，立即停止政治抹黑，不要拿台灣下一代的未來當作鬥爭工具。請民進黨為自己傲慢阻擋「先行動支」提案、扼殺5億元育嬰預算的錯誤向全國小家庭道歉，並停止一切惡意杯葛！國民黨團將堅定捍衛年輕父母與孩童的權益，寸步不讓。

