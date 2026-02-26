好市多買MacBook！用不慣「超過期限求退」　網傻：難怪漲會費

▲原PO買了MacBook，發現用不慣想退貨。（示意圖／記者林育綾攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多3C產品購入90天內可無條件退貨！一名網友坦言，買了MacBook後因不習慣操作而閒置，發問「超過時間還能退嗎？」文章曝光後，網友熱議「怪不得要漲會員費」、「別幹這種事」；也有人建議，「包裝都還在的話，賣二手價都還不錯」。

一名網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文，之前在賣場入手一台MacBook，結果實際使用後，發現介面與自己長期使用的系統差異不小，適應不良之下便放在一旁少用，因此求問「超過時間還可以退貨嗎？」

底下網友熱議，「習慣之後你會很愛它的，Mac一台都可以活超久」、「自購入日算起90天內可退，逾期不退」、「怪不得要漲會員費，就是有這種人」、「我一台Mac用了十年，只做文書處理，頂多音樂剪接」、「MacBook 是蘋果生態系的一環，如果有手機平板搭上它就很方便」。

也有網友建議，「基本上登錄帳號Apple ID後，這部電腦就開始掉價了，別幹這種事，用不習慣的話，可去去蝦皮或3C社團賣」、「包裝都還在的話，賣二手價都還不錯」、「MacBook市場掉價很慢，去二手市場賣」。

90天內可退貨！好市多：需刪除個人資料

根據好市多官網指出，電視、不含視訊盒的顯示器、投影機、大型家電、電腦、平板、智慧穿戴裝置、相機、空拍機、攝影設備、MP3播放器及手機等商品，須於收到後90天內辦理退貨。此外，退貨前請務必清除裝置內的個人資料，以保障個資安全。