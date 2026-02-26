垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

▲清潔隊員嚇到彈飛，原來是垃圾桶裡有人。（圖／翻攝臉書Huber Heights Police）



記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州發生驚險事件，一名清潔隊員執勤時，竟在垃圾桶內發現一名活生生的男子，他在震驚之際，仍機警地示意後方警車，最終順利協助執法人員，將一名歹徒繩之以法。

垃圾桶有人 清潔隊員反應曝光

休伯高地（Huber Heights）警察局（HHPD）公布影片顯示，清潔隊員將垃圾桶推向垃圾車後斗，正準備倒入時，突然發現桶內異狀。

只見他驚慌地跳到一旁，雖然沒有發出半點聲響，卻情緒激動地，不斷對著警車比手畫腳。

警車靠近後，竟有一名男子從垃圾桶內探頭，並且馬上跳出來、拔腿狂奔，他逃跑時太過慌亂，就連鞋子掉了也不管，不過隨後仍被警官追上並逮捕。

攔檢變追捕 最終順利落幕

根據警方說法，佩雷茲警官（Officer Perez）23日在路邊實施交通攔檢，其中一名駕駛停車後，卻趁隙棄車逃逸，引發這場追捕行動。佩雷茲警官一度跟丟，沒想到在清潔隊員的幫助下完成任務。

警方表示，「多虧我們佩雷茲警官出色的運動能力及迅速反應」，這名嫌犯已被拘留，過程中無人受傷。聲明中並未透露嫌犯身分與涉案詳情，但開玩笑表示，這名嫌犯「在最正確的時間，出現在最正確的地點。」