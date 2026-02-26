台中新丁粄節即將上場　東勢警交通疏導措施一次看

▲▼因應台中新丁粄節，東勢警分局已規劃疏導管制交通釋像，讓活動期間農夠順利順暢。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

2026臺中東勢新丁粄節將於明(27)日連續假日展開在臺中市東勢區舉行，明上午9時至11時將舉行踩街，為活動拉開序幕。由於春節連假甫結束，接連著和平紀念日連續假期，如未能於年節出遊市民，可藉此次活動至山城體驗。本次踩街活動路線由東勢國中出發，行經東勢區東崎路五段、三民街、中山路等路段，最終至東勢客家文化園區前廣場集結表演。為維持踩街活動交通安全及順暢，將針對周邊道路規劃疏導措施，請民眾配合改道行駛。

活動會場為東勢客家文化園區前廣場，有一系列的表演活動，並於第五橫街（三民街至西新巷口）封街進行設攤活動。東勢警分局針對周邊道路規劃疏導措施，管制時間為2月26日9時至18時、2月27、28日9時至22時，請民眾配合警察或義交的指揮改道行駛。另外，在3月3日元宵節當天，文化街上還有永光祠、永安宮等多間廟宇舉辦鬪粄祈福活動，一同感受客庄元宵的熱鬧氣氛。

東勢警分局呼籲前來遊玩的民眾，於活動期間多加利用接駁車。本次活動共有2條接駁車路線，路線A由東勢河濱公園停車場出發，沿途停靠三民街及第五橫街口（東勢國小）→豐勢路與文化街口，B路線由許良宇圖書館（文昌廟）出發，往返東勢客家文化園區南側；接駁車於2月27、28日9時至21時（12時至13時、17時至18時停駛）行駛，約15分鐘或視人潮需求彈性發車，方便民眾往來活動會場，民眾亦可至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、許良宇圖書館停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停放車輛後，即可輕鬆步行至活動會場。

東勢警分局表示活動適逢和平紀念日連續假期，歡迎民眾來山城遊玩的同時，能配合遵行員警及義交指揮。活動會場周邊道路路幅狹小，請民眾多加利用接駁車；活動期間除由員警及義交定點管制外，並以機車巡邏方式進行機動交通疏導，另隨時透過警廣提供即時路況供用路人行車參考，邀請遊客共同參與本次盛事。