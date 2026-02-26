春節後陸「中醫掛號爆滿」　醫師嘆：都是為了這些針來的

▲湖北多家中醫肥胖門診掛號爆滿。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

「每逢佳節胖三斤」成了不少人春節後的真實寫照。春節假期剛過，初八中國開工第一天，湖北多家醫院減重門診已經掛號額滿，不少民眾專程前來諮詢近年爆紅的「減肥針」。

據《極光新聞》報導，湖北省中醫院肥胖專科與武漢市第三醫院內分泌科肥胖亞專科門診近日迎來就診高峰，其中相當多患者關心司美格魯肽、替爾泊肽、利拉魯肽、貝那魯肽與瑪仕度肽等藥物。這類所謂「減肥針」，其實本質上屬於新型降糖藥物，透過調節腸促胰素機制，達到抑制食慾、延緩胃排空與改善血糖波動的效果。

醫師解釋，這類藥物包括GLP-1受體促效劑，以及GLP-1與GCG、GIP等多重受體促效劑，以最新上市的國產雙靶點藥物瑪仕度肽為例，除降低食慾外，還能提升代謝、促進脂肪分解，對合併糖尿病或脂肪肝的肥胖患者效果較佳，「曾有一名體重103公斤的男大學生，在系統性中西醫結合治療3個月後，瘦下30斤，肝功能與代謝指標也逐步改善。」

不過，醫師強調，減肥針並非人人適用，臨床建議主要適用於BMI≥28的肥胖患者，或BMI介於24至28之間，且合併糖尿病、高血壓、脂肪肝等代謝異常者，若體重正常卻自行注射，恐引發嚴重副作用，「曾有一名20歲女子因體型焦慮，透過非正規管道自行施打藥物，短期內雖減重10斤，但後續出現閉經、厭食與營養不良，最終需跨科治療。」

報導指出，從中醫角度來看，「實胖」與「虛胖」效果也不同，食慾旺盛、攝取過量導致的實胖族群，藥物效果較明顯；但容易疲倦、怕冷、水腫型虛胖者，副作用如噁心、腹脹、便秘等反而更常見。醫院在用藥前，會詳細評估病史與檢查肝腎功能、甲狀腺功能等指標，孕婦、哺乳期女性及有特定病史者皆禁止使用。

專家提醒，即便藥物短期內有效，若未搭配生活型態調整，停藥後復胖率可高達80%以上，減重的關鍵仍在於規律作息、均衡飲食與適度運動。醫師比喻，藥物只是幫助修復「故障的車」，若駕駛習慣不改，問題終將重來。真正能維持體重的人，往往是在主觀意願與生活習慣上做出改變。