　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

春節後陸「中醫掛號爆滿」　醫師嘆：都是為了這些針來的

▲湖北中醫掛號爆滿」。（圖／翻攝自微博）

▲湖北多家中醫肥胖門診掛號爆滿。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

「每逢佳節胖三斤」成了不少人春節後的真實寫照。春節假期剛過，初八中國開工第一天，湖北多家醫院減重門診已經掛號額滿，不少民眾專程前來諮詢近年爆紅的「減肥針」。

據《極光新聞》報導，湖北省中醫院肥胖專科與武漢市第三醫院內分泌科肥胖亞專科門診近日迎來就診高峰，其中相當多患者關心司美格魯肽、替爾泊肽、利拉魯肽、貝那魯肽與瑪仕度肽等藥物。這類所謂「減肥針」，其實本質上屬於新型降糖藥物，透過調節腸促胰素機制，達到抑制食慾、延緩胃排空與改善血糖波動的效果。

醫師解釋，這類藥物包括GLP-1受體促效劑，以及GLP-1與GCG、GIP等多重受體促效劑，以最新上市的國產雙靶點藥物瑪仕度肽為例，除降低食慾外，還能提升代謝、促進脂肪分解，對合併糖尿病或脂肪肝的肥胖患者效果較佳，「曾有一名體重103公斤的男大學生，在系統性中西醫結合治療3個月後，瘦下30斤，肝功能與代謝指標也逐步改善。」

▲▼春節後陸「中醫掛號爆滿」。（圖／翻攝自微博）

不過，醫師強調，減肥針並非人人適用，臨床建議主要適用於BMI≥28的肥胖患者，或BMI介於24至28之間，且合併糖尿病、高血壓、脂肪肝等代謝異常者，若體重正常卻自行注射，恐引發嚴重副作用，「曾有一名20歲女子因體型焦慮，透過非正規管道自行施打藥物，短期內雖減重10斤，但後續出現閉經、厭食與營養不良，最終需跨科治療。」

報導指出，從中醫角度來看，「實胖」與「虛胖」效果也不同，食慾旺盛、攝取過量導致的實胖族群，藥物效果較明顯；但容易疲倦、怕冷、水腫型虛胖者，副作用如噁心、腹脹、便秘等反而更常見。醫院在用藥前，會詳細評估病史與檢查肝腎功能、甲狀腺功能等指標，孕婦、哺乳期女性及有特定病史者皆禁止使用。

專家提醒，即便藥物短期內有效，若未搭配生活型態調整，停藥後復胖率可高達80%以上，減重的關鍵仍在於規律作息、均衡飲食與適度運動。醫師比喻，藥物只是幫助修復「故障的車」，若駕駛習慣不改，問題終將重來。真正能維持體重的人，往往是在主觀意願與生活習慣上做出改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

春節後陸「中醫掛號爆滿」　醫師嘆：都是為了這些針來的

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」　她直言：正值衝事業期

中國人在大阪被搶500萬　中國官方：日本治安不靖避免前往

天「屎」降臨！陸女走在路上突「遭糞便砸頭」　她崩潰：臭到吐

退役海龍蛙兵傳在香港失蹤！　陸委會：不在香港、未被港府關押

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」　網揪1細節：沒錢？

習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

老人連吃「冰箱年夜飯」多天…患腦膜炎進ICU　醫直指冰箱殺手

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

上海再放寬房市限購政策　非本地籍居民購房門檻降低

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

春節後陸「中醫掛號爆滿」　醫師嘆：都是為了這些針來的

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」　她直言：正值衝事業期

中國人在大阪被搶500萬　中國官方：日本治安不靖避免前往

天「屎」降臨！陸女走在路上突「遭糞便砸頭」　她崩潰：臭到吐

退役海龍蛙兵傳在香港失蹤！　陸委會：不在香港、未被港府關押

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」　網揪1細節：沒錢？

習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

老人連吃「冰箱年夜飯」多天…患腦膜炎進ICU　醫直指冰箱殺手

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

上海再放寬房市限購政策　非本地籍居民購房門檻降低

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

登革熱境外移入+1！北部男遊馬爾地夫返台確診　疾管署通函示警

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

【這後台太硬！】帶愛貓回老家秒黏虎爺「貼貼」不肯走　網笑：是在告狀嗎？

大陸熱門新聞

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」

退役海龍蛙兵轉機失蹤　陸委會：不在香港

老人連吃「冰箱年夜飯」多天致進ICU

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」

開工抽到「10天帶薪假」　陸女原地下班

習近平會見德總理梅爾茨　籲共同維護供應鏈暢通

天屎降臨！陸女走在路上突遭糞便砸頭

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

中國人大阪被搶500萬　中國官方：避免赴日

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

陸AI罵使用者「你媽個Ｘ」　官方認錯

更多熱門

相關新聞

新一代KPOP財閥偶像Annie運動菜單曝光

新一代KPOP財閥偶像Annie運動菜單曝光

由王牌製作人Teddy親自操刀，重磅推出的韓國男女混聲團體「ALLDAY PROJECT」一出道就強勢登上韓國各大音源排行榜，出道兩週更是進入告示牌二百大專輯榜（Billboard），被稱為怪物新人

國內已累計30例「瘦瘦針」不良反應通報

國內已累計30例「瘦瘦針」不良反應通報

男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單公開

「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單公開

狂噴火花！宜城鞭炮店爆炸釀12死含5名未成年

狂噴火花！宜城鞭炮店爆炸釀12死含5名未成年

關鍵字：

減肥針湖北體重管理減肥中醫

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面