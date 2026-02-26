穆斯林齋戒月　南投縣府籲雇主勿強迫移工進食

▲穆斯林進行晌禮禮拜情形。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

伊斯蘭教最神聖的年度活動「齋戒月」已於2月19日開始，至3月20日為止，以對該教真主表現虔誠信仰；南投縣社會及勞動局強調，齋戒月基本上不會影響穆斯林(回教徒)移工的工作情況，呼籲雇主給予尊重和包容，切勿以過度關心或入境隨俗等為由強迫他們進食。

縣府社會及勞動局長林志忠指出，該縣從事家庭看護工作及事業單位之印尼籍移工約7000人，且多信仰伊斯蘭教，而禁食是該教戒律之一，以戒除慾望來潔淨自身、透過挨餓的過程來體會窮苦不幸者的痛苦，並傳達對真主的虔誠，也被認為是最接近真主的時日。

在齋戒月期間，除老人、小孩、病人、孕婦及軍人之外的所有信徒進行為期30天的齋戒，人人特別早起(黎明)吃早餐，然後便空腹直到太陽下山後才會再度進食，也要戒除一些負面行為、情緒及言詞，多所忍耐、反省，並同時多行善並關懷窮人，更能惜福感恩、分享自己所有，也透過「誦讀可蘭經」來消除過去一年所犯下的罪行、淨化心靈，祈求真主恕饒自己所犯的過錯。

社會及勞動局說明，齋戒月結束後的隔日通常就是「開齋節」，對穆斯林的重要性就如同華人的農暦新年，當天信徒將進行祈禱，代表回到新生狀態；該局希望國人以尊重包容及友善的心，一同共襄盛舉，協助移工朋友們歡度佳節，並留下對台灣的美好回憶。