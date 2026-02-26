拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」雙人滑獎金總額曝　透露未來用途

▲三浦璃來、木原龍一25日舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」──三浦璃來、木原龍一在米蘭冬奧雙人花式滑冰項目中，以短曲第5、長曲世界最高分的逆轉表現奪下首面雙人滑冰金牌，並同時拿下團體銀牌，成為日本史上首組雙人滑金牌得主。

憑藉奧運與職業生涯中完成黃金大滿貫（奧運、世界錦標賽、四大洲錦標賽及GP總決賽四大賽冠軍），兩人因本屆冬奧的精彩表現，各自抱回獎金3400萬日圓（約新台幣680萬元），總額高達6800萬日圓。

根據日媒《日刊體育》，「璃來龍」今（26）日造訪總部位於東京都新宿區、長年贊助商木下集團，該集團社長木下直哉親手頒發每人2000萬日圓（約新台幣400萬元）獎金，除了感嘆難以想像會有這一天的到來，還盛讚兩人「從零開始努力到今天，完全值得這筆獎金」。

三浦璃來表示，「還無法完全相信這是現實，能與木原選手一起努力7年才有今天的成果，能順利走到今天，全靠大家溫暖的支持。」木原龍一則說，「剛開始從事這項運動時並不受到矚目，但一直以來有人支持我們，在此深表感謝。」

兩人也透露，將把獎金用於孝敬家人與辛苦的父母。

▲三浦璃來、木原龍一在米蘭冬奧表現優異。（圖／達志影像／美聯社）

奧運獎金除了木下集團的贊助，還包括日本奧委會與日本滑冰總會的金牌500萬日圓、銀牌200萬日圓，各1400萬日圓加總，使兩人因本次奧運個人與團體獎項，每人的總獎金達3400萬日圓。

報導指出，「璃來龍」的冰上表演秀酬勞也將因奪金而大幅提升，每場原本約20至30萬日圓（約新台幣4至6萬元），將飆升至100至150萬日圓（約新台幣20至30萬元）。他們預計4月在大阪與東京舉行Stars on Ice演出，與其他奧運獎牌選手共演。

回顧本屆冬奧表現，兩人在短曲中因撐舉失誤落至第5名，但隔天長曲項目以世界最高得分逆轉奪金，創下現行評分制度下史上最大得分差的逆轉紀錄，讓日本國內氣氛沸騰。

在25日的記者會上，兩人對2030年是否再度挑戰奧運保持開放態度，但表明將繼續互相扶持，不會更換搭檔。三浦璃來更表示，兩人的關係已超越兄妹、戰友或夫妻的範疇，「交給大家想像吧」，展現出深厚的默契與信任。