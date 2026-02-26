已婚國中主任遭爆載按摩妹開房　台中教育局：若有違失將究責

▲台中大肚一間國中郭姓學務主任被投訴上班時間帶按摩女摩鐵開房間，還被警方臨檢。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市大肚區某國中驚爆醜聞！該校一名已婚的郭姓學務主任，遭爆長期利用上班空檔，開車載送中國籍按摩女前往摩鐵開房。誇張的是，郭男在遭遇警方臨檢時，為了脫罪竟當場自辯「我性無能」。此外，郭男還涉嫌在校內造謠，指稱一名已婚女老師對他「苦苦追求」，導致該名女老師身心受創、家庭失和。目前郭男已提出退休申請，台中市教育局則回應，如涉有請假不實或違失等情事，將依規究責。

▲已婚的郭姓學務主任被指控多次在上班時間擅離職守，載著中國籍按摩女出入摩鐵。（圖／資料照片）



據了解，已婚的郭姓學務主任被指控多次在上班時間擅離職守，載著中國籍按摩女出入摩鐵。某次遇到警方臨檢，郭男為了掩飾行徑，竟向警方宣稱自己「性無能」。除了私生活爭議，郭男更被控在校園內散布謠言，宣稱校內一名已婚女老師對他情有獨鍾、展開熱烈追求，此舉不僅嚴重損害女老師名譽，更導致對方家庭發生爭執、瀕臨破碎。

針對指控，該校總務主任今日中午代為出面說明。他表示校長目前不在校內，並轉述校方立場，認為郭姓學務主任是遭到女老師「抹黑中傷」，強調若指控屬實，應循學校正式檢舉流程處理；至於郭男是否在上班時間前往摩鐵開房，校方則表示並不知情。

針對此起校園風紀案件，台中市教育局回應，針對某校主任遭檢舉不當行為，已介入了解並將責請學校依規查察，如涉有請假不實或違失等情事，將依規究責。

教育局強調，為維護校園辦公紀律，已強化出勤管理機制，且多次通函所屬各級學校賡續加強勤惰管理與查核機制，適時實行走動式管理，定期或不定期抽查同仁出勤狀況，以端正紀律，避免類似事件再次發生。