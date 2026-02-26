　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚國中主任遭爆載按摩妹開房　台中教育局：若有違失將究責

▲▼台中梧棲一間國中郭姓學務主任被投訴上班時間帶按摩女摩鐵開房間，還被警方臨檢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台中大肚一間國中郭姓學務主任被投訴上班時間帶按摩女摩鐵開房間，還被警方臨檢。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市大肚區某國中驚爆醜聞！該校一名已婚的郭姓學務主任，遭爆長期利用上班空檔，開車載送中國籍按摩女前往摩鐵開房。誇張的是，郭男在遭遇警方臨檢時，為了脫罪竟當場自辯「我性無能」。此外，郭男還涉嫌在校內造謠，指稱一名已婚女老師對他「苦苦追求」，導致該名女老師身心受創、家庭失和。目前郭男已提出退休申請，台中市教育局則回應，如涉有請假不實或違失等情事，將依規究責。

▲已婚國中主任載按摩妹開房！被抓包辯「我性無能」　教育局：若違失依規究責。（圖／資料照片）

▲已婚的郭姓學務主任被指控多次在上班時間擅離職守，載著中國籍按摩女出入摩鐵。（圖／資料照片）

據了解，已婚的郭姓學務主任被指控多次在上班時間擅離職守，載著中國籍按摩女出入摩鐵。某次遇到警方臨檢，郭男為了掩飾行徑，竟向警方宣稱自己「性無能」。除了私生活爭議，郭男更被控在校園內散布謠言，宣稱校內一名已婚女老師對他情有獨鍾、展開熱烈追求，此舉不僅嚴重損害女老師名譽，更導致對方家庭發生爭執、瀕臨破碎。

針對指控，該校總務主任今日中午代為出面說明。他表示校長目前不在校內，並轉述校方立場，認為郭姓學務主任是遭到女老師「抹黑中傷」，強調若指控屬實，應循學校正式檢舉流程處理；至於郭男是否在上班時間前往摩鐵開房，校方則表示並不知情。

針對此起校園風紀案件，台中市教育局回應，針對某校主任遭檢舉不當行為，已介入了解並將責請學校依規查察，如涉有請假不實或違失等情事，將依規究責。

教育局強調，為維護校園辦公紀律，已強化出勤管理機制，且多次通函所屬各級學校賡續加強勤惰管理與查核機制，適時實行走動式管理，定期或不定期抽查同仁出勤狀況，以端正紀律，避免類似事件再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中鋼紀念品最後上車日曝　公司虧損小配0.15元
北市「育兒減工時」怎麼申請？　15大QA一次看
快訊／中華隊交手軟銀　先發打線出爐
1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂
快訊／科技廠女保全遭猛砍！頭部、手部重傷
WBC各國奪冠賠率出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

聽眾分享「戰地護士」情緣還想金援180萬　電台主持人揭穿騙局

已婚國中主任遭爆載按摩妹開房　台中教育局：若有違失將究責

快訊／科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷　還放話「殺妳媽媽」

鳳凰重創蘇澳！1150萬善款到位　首批災戶6800元慰助金元宵入帳

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖　警逮9嫌破獲毒窟

幫理事長搬千萬公款！會務員認罪：只是聽老闆指令的小員工

賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy 御用律師出手反擊

為200元殺母！57歲推拿師不認罪　認了生活費「全跟媽借的」

醫美槍擊案兇嫌落網...酒店妹女友也被逮　警曝「和這案很像」

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

新竹17歲高中生跑步突倒地　老師、校護三度電擊救回一命

聽眾分享「戰地護士」情緣還想金援180萬　電台主持人揭穿騙局

已婚國中主任遭爆載按摩妹開房　台中教育局：若有違失將究責

快訊／科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷　還放話「殺妳媽媽」

鳳凰重創蘇澳！1150萬善款到位　首批災戶6800元慰助金元宵入帳

黑道抓洩密內鬼！押到神明前「打斷雙腿」勒贖　警逮9嫌破獲毒窟

幫理事長搬千萬公款！會務員認罪：只是聽老闆指令的小員工

賓賓哥公審前女員工！連未成年兒也公布　Andy 御用律師出手反擊

為200元殺母！57歲推拿師不認罪　認了生活費「全跟媽借的」

醫美槍擊案兇嫌落網...酒店妹女友也被逮　警曝「和這案很像」

桃市免費營養午餐政策實施屆滿三載　張善政視察校園與學童共餐

登革熱境外移入+1！北部男遊馬爾地夫返台確診　疾管署通函示警

改款「新HONDA ZR-V現身」台灣今年導入！全新跨界版很搶眼

垃圾桶探出一顆頭！　清潔隊員「機警1舉」破案神助攻

推動數位平權！7企業挺20偏鄉學校　縮減城鄉閱讀落差

蓋棉被的便當！車掌小姐守護家鄉味　頭份圓光便當店飄香一甲子

《真愛找麻煩》林欣霈34歲健檢發現罹癌　身心煎熬喊：為什麼是我？

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：感謝認同！持續提出各項政見爭取支持

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

社會熱門新聞

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

文山區知名餐廳「女員工陳屍冰庫」　鄰推測原因

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

北市名店冰櫃女屍！遺體放7hrs解不了凍　擇期解剖釐死因

金門民宿變淫窟　雞頭海削千萬皮肉錢

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

快訊／大全聯景平店B3機房起火！地下室白煙竄出

即／竹聯槍手轟醫美董座落網　6接應幫兇全抓了

國中教練涉性騷霸凌獲復聘　學生嚇壞不敢上學

檢察官變錢莊大亨！前妻、女密友清純正面曝

台中男糾紛被抓到「皮開肉綻」

即／高雄科技廠女保全遭男友持刀猛砍重傷

獨／23歲槍手「散步離場」　超商悠哉按ibon叫小黃

更多熱門

相關新聞

怪手偷拆百年「敦煌堂」　地主擺棺槓建商：吃人夠夠！

怪手偷拆百年「敦煌堂」　地主擺棺槓建商：吃人夠夠！

大肚區瑞井路85巷爆發建設糾紛，該處佔地約530坪的洪姓家族百年古厝「敦煌堂」，3.5年前遭怪手進場拆除引發爭議，後續更引發道路使用權問題。近期地主再出面控訴收到建商發函要求清理偷拆的建築廢棄物，直言「吃人夠夠」，讓他氣到在現場放了一口棺材抗議。

快訊／台鐵沿線報廢車留置場火警　龍井-大肚間列車延誤

快訊／台鐵沿線報廢車留置場火警　龍井-大肚間列車延誤

寒冬送暖　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

寒冬送暖　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

聲明稿／全聯就台中大肚區倉儲火災案發聲：配合司法調查、強化工安

聲明稿／全聯就台中大肚區倉儲火災案發聲：配合司法調查、強化工安

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

關鍵字：

大肚國中學務主任按摩女性無能

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面